“No olviden esta voz”: Daniela Pachón destapa su futuro tras salir de Noticias Caracol; confirmó su llegada a la radio

La periodista y presentadora santandereana Daniela Pachón se despidió de Noticias Caracol tras cerca de 10 años de vinculación.

Durante la primera emisión del noticiero, la comunicadora expresó su agradecimiento al equipo técnico, a sus compañeros de mesa y a los televidentes que la acompañaron desde su llegada a la redacción nacional.

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Aunque no ha revelado la empresa o emisora exacta a la que se incorporará, Pachón confirmó que su próximo paso profesional estará en el medio radial.

El anuncio de la salida de Daniela Pachón se dio en el marco de un segmento especial dentro de la primera emisión del informativo de Caracol Televisión, donde sus colegas repasaron los momentos clave de su trayectoria en el medio.

La comunicadora llegó a la redacción en febrero de 2016 desde Bucaramanga, iniciando como reportera de orden nacional y consolidándose, con el paso del tiempo, como uno de los rostros conductores del bloque matutino.

A través de sus canales oficiales en redes sociales, la presentadora publicó un video recopilando algunas de las coberturas regionales e historias de campo que marcaron su paso por el informativo audiovisual.

“Así transcurrieron estos años. Fui feliz porque ustedes me aceptaron en sus pantallas”, señaló en sus plataformas digitales, destacando la oportunidad de recorrer las regiones del país durante su gestión.

Con sus últimas palabras frente a la pantalla, Pachón envió un mensaje directo a los oyentes sobre su carrera periodística, confirmando el formato en el que continuará ejerciendo el oficio.

“Quiero seguir contándoles historias y preguntando por y para ustedes. Y por eso les quiero pedir algo: no olviden esta voz, porque si Dios me lo permite, nuestra nueva cita ahora será en la radio”, expresó la periodista durante la emisión televisiva.

Aunque la presentadora no especificó la casa radial ni el dial de su nueva vinculación, en el entorno de los medios de comunicación colombianos se analizan escenarios respecto a su futuro inmediato.

Entre las alternativas que se manejan en el sector está la posibilidad de mantenerse dentro del mismo grupo empresarial a través de Blu Radio, plataforma radial aliada de Noticias Caracol que cuenta con vacantes tras recientes reorganizaciones en sus mesas matutinas.

Otra hipótesis del mercado mediático contempla espacios en emisoras de cobertura nacional como Caracol Radio, aunque hasta el momento ninguna de las empresas ni la periodista han emitido un comunicado oficial al respecto.

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Originaria de Santander, Pachón inició su trayectoria en medios locales antes de dar el salto a la televisión de alcance nacional en 2016.

A lo largo de casi una década en Caracol Televisión, su labor abarcó desde el cubrimiento de hechos de orden público y desarrollo comunitario hasta la presentación estelar del noticiero.