​Luto en la televisión: la dolorosa despedida de Lorna Cepeda a reconocido actor de telenovelas mexicano

​El ámbito del entretenimiento en América Latina vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el fallecimiento del actor mexicano César Raziel Hurtado, a sus 33 años. El intérprete, con un recorrido activo en la televisión, el cine y el teatro, deja un legado de participación en producciones de amplio alcance regional.

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La noticia fue difundida a través de plataformas digitales por colegas y allegados del artista, desatando inmediatas muestras de pesar entre seguidores y personalidades de la industria audiovisual. Hasta el momento, no se han hecho públicas las causas oficiales de su deceso.

Ante la falta de un parte médico y un comunicado familiar, la información sobre las circunstancias de su muerte se mantiene bajo reserva, por lo que las especulaciones que circulan en redes sociales carecen de carácter oficial.

La confirmación del deceso se dio a conocer inicialmente mediante plataformas digitales por parte de miembros de la industria del entretenimiento.

Entre las publicaciones más destacadas figura la del director y productor Raúl Campos, quien dedicó un mensaje de despedida a Hurtado a través de su cuenta de Instagram, resaltando sus cualidades humanas y profesionales.

​A esta manifestación de pesar se sumó la agencia de representación vinculada al actor, la cual compartió emotivas palabras en memoria de Hurtado: ​“Mi querido César: nunca pensé dirigirte estas líneas… Confirmas mi teoría: las grandes personas se van en silencio. Agradezco a la vida haberme cruzado en el camino. Mil gracias otra vez por haber confiado en mí. Descansa en paz”.​

El mensaje de despedida generó una ola de interacciones entre internautas y figuras de la actuación. Una de las reacciones más notorias fue la de la reconocida actriz colombiana Lorna Cepeda, recordada por su interpretación en la icónica telenovela Yo soy Betty, la fea, quien manifestó sus condolencias en la misma publicación, expresando su solidaridad y respeto ante la pérdida del artista.​

Trayectoria artística en televisión, cine y teatro

Originario del estado de Veracruz, México, César Raziel Hurtado construyó una carrera versátil que le permitió desempeñarse en distintas plataformas dramáticas.

A lo largo de su trayectoria profesional, el actor formó parte de elencos en proyectos televisivos y cinematográficos con destacada difusión en el mercado hispanohablante.​

Entre los trabajos de televisión y plataformas de streaming señalados tras su fallecimiento se encuentran la telenovela Vencer la culpa y la serie de suspenso Pacto de sangre.

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Asimismo, su nombre figura en créditos de títulos como Sobriedad, me estás matando y Venganza póstuma, y en la producción cinematográfica internacional Man on Fire.​

Su labor no se limitó a las pantallas: el actor mantuvo un vínculo constante con las artes escénicas en el teatro, donde consolidó su formación interpretativa antes de dar el salto a proyectos de mayor escala mediática.​

Ninguna fuente oficial —incluyendo a familiares directos o autoridades sanitarias— ha emitido un informe que aclare las causas clínicas de su fallecimiento.