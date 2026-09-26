Horóscopo diario: predicciones y advertencias para este sábado 26 de septiembre, según Nana Calistar

La astrología tiene cada vez más seguidores en el mundo digital, y entre quienes se han ganado un lugar está Nana Calistar, reconocida astróloga mexicana. Su estilo directo, sin rodeos y bastante particular para hablar sobre cambios, advertencias y situaciones del día a día la ha hecho destacar frente a otras figuras del mismo ámbito.
Este sábado 26 de septiembre, Nana Calistar compartió sus vaticinios para cada una de las casas astrales. De esta manera, sus seguidores pueden consultar las predicciones como una guía o una referencia sobre lo que podría traerles la jornada.
Horóscopo de este sábado, 26 de septiembre de 2026
- Aries
“Esa propuesta que esperas podría llegar con buenas noticias… y con letras chiquitas que nadie te contó. Antes de dar el sí, revisa qué ganas y qué te costará. En el amor también habrá un cambio de último momento que puede mover más que tu agenda. ¿Vas a preguntar de frente o dejarás que tu cabeza invente la historia completa?“.
- Tauro
“Alguien de tu pasado podría aparecer con un inocente ‘me acordé de ti’. Aguas: tu memoria anda escogiendo las partes bonitas y dejando fuera lo que te hizo llorar. Además, una situación con tu pareja o una amistad pondrá a prueba tu manera de confiar”.
TAURO – 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 26, 2026
Alguien de tu pasado podría aparecer con un inocente “me acordé de ti”. Aguas: tu memoria anda escogiendo las partes bonitas y dejando fuera lo que te hizo llorar. Además, una situación con tu pareja o una amistad pondrá a prueba tu manera de…
- Géminis
“Una noticia sobre alguien a quien defendiste podría dejarte con la boca abierta. Antes de armar el pleito, averigua qué pasó: entre la verdad y el chisme siempre hay quien mete su cuchara. Y mientras tanto, tu cartera pide auxilio por compras que ni usas. Hay más de un asunto que necesitas revisar antes de que te cueste caro”.
- Cáncer
“Ese plan de pareja que llevan meses dejando para ‘algún día’ podría tomar forma: viaje, compromiso o hasta una casa. Pero primero hay una conversación que no se arregla con boletos ni con anillo. También se mueve algo en tu familia y una amistad requerirá tu ayuda”.
CÁNCER – 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 26, 2026
Ese plan de pareja que llevan meses dejando para “algún día” podría tomar forma: viaje, compromiso o hasta una casa. Pero primero hay una conversación que no se arregla con boletos ni con anillo. También se mueve algo en tu familia y una amistad…
- Leo
“El negocio que tienes en mente merece salir de la libreta, pero una propuesta bonita puede esconder números que no te convienen. En el trabajo habrá movimientos, y alguien podría intentar colgarse de una idea tuya. Aparte, traes el fuego bastante despierto. Esta vez el reto será saber cuándo lanzarte y cuándo usar la cabeza”.
- Virgo
“Un mensaje podría cambiarte el ánimo en segundos. Y esa conexión que parecía cosa de una noche quizá te deje pensando más de la cuenta. Mientras resuelves si fue solo química o algo más, hay una habilidad tuya que podría empezar a darte dinero. No la regales por un ‘Dios te lo pague’”.
VIRGO – 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 26, 2026
Un mensaje podría cambiarte el ánimo en segundos. Y esa conexión que parecía cosa de una noche quizá te deje pensando más de la cuenta. Mientras resuelves si fue solo química o algo más, hay una habilidad tuya que podría empezar a darte dinero.…
- Libra
“Llevas tiempo guardándole un lugar a alguien que siempre promete llegar… y nunca aparece de verdad. Una decisión sobre esa relación puede cambiarte los próximos días. También podría surgir un viaje inesperado y una conversación importante en el trabajo. Ojo con lo que cuentas: no toda confidencia se queda donde la dejaste”.
- Escorpio
“Esa amistad que siempre encuentra un pretexto para verte quizá quiere algo más. Justo cuando empiezas a notarlo, alguien de tu pasado podría volver a tocar la puerta. Entre un abrazo que dura demasiado y un mensaje que llega tarde, tendrás que decidir a quién quieres cerca de verdad”.
ESCORPIÓN – 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 26, 2026
Esa amistad que siempre encuentra un pretexto para verte quizá quiere algo más. Justo cuando empiezas a notarlo, alguien de tu pasado podría volver a tocar la puerta. Entre un abrazo que dura demasiado y un mensaje que llega tarde, tendrás…
- Sagitario
“Extrañarás a alguien a quien dejaste ir por hacerte el fuerte. Antes de buscarle, pregúntate si quieres reparar algo o solo calmar la nostalgia. También puede aparecer una persona que habla de amor demasiado rápido: preciosa envoltura, pero falta conocer lo de adentro. Hay una diferencia entre lo que pides en pareja y lo que estás ofreciendo”.
- Capricornio
“Una respuesta que esperas podría llegar antes de que termine el mes. Pero mientras miras el teléfono cada siete minutos, alguien que te quiere empieza a cansarse de tus contestaciones secas. Tu proyecto también exige que dejes de esperar la semana perfecta. Hay algo que podrías perder por querer tenerlo todo bajo control”.
CAPRICORNIO – 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 26, 2026
Una respuesta que esperas podría llegar antes de que termine el mes. Pero mientras miras el teléfono cada siete minutos, alguien que te quiere empieza a cansarse de tus contestaciones secas. Tu proyecto también exige que dejes de esperar la…
- Acuario
“La rutina de pareja ya se siente hasta en la forma de decir ‘¿Qué vamos a cenar?’. Antes de tomar una decisión definitiva, necesitas saber si se acabó el amor o si los dos están agotados. Al mismo tiempo, el trabajo podría invadir tu casa y alguien querrá mantenerte en un pleito ajeno”.
- Piscis
“Le construiste un futuro a alguien que todavía no confirma si quiere pasar el fin de semana contigo. Una respuesta podría doler, pero también sacarte de la espera. Además, un posible cambio de casa te ilusionará más de lo que imaginas”.
PISCIS – 26 DE SEPTIEMBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) September 26, 2026
Le construiste un futuro a alguien que todavía no confirma si quiere pasar el fin de semana contigo. Una respuesta podría doler, pero también sacarte de la espera. Además, un posible cambio de casa te ilusionará más de lo que imaginas. Antes de…