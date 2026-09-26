Comunicado oficial de Argentina sobre Lionel Scaloni y su futuro tras el retiro de Messi

Argentina ya perdió a Lionel Messi para este ciclo clasificatorio hacia el Mundial 2030 y no piensa dejar escapar al técnico Lionel Scaloni, la otra mente maestra detrás de los títulos conseguidos en los últimos años.

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A través de un comunicado oficial, la AFA confirmó que ya se encuentra adelantando negociaciones con Scaloni para renovar el contrato que vence en diciembre de 2026.

“Comenzaron las charlas entre el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y el entrenador Lionel Scaloni, por la renovación de su vínculo al mando del equipo albiceleste”, indicaron en la cuenta oficial.

Según la prensa argentina, Scaloni no está 100 % convencido de continuar al frente de la selección por algunas diferencias con las decisiones tomadas por la dirigencia. Aunque los resultados deportivos han sido innegables, el entrenador considera que hay problemas de fondo a resolver antes de estampar la firma por otro periodo más.

La renuncia de Lionel Messi es otro aspecto fundamental a tener en cuenta. A partir de la fecha FIFA de noviembre, Argentina iniciará una nueva era en la que su máxima figura, capitán y referente del vestuario no estará disponible.

En esa lista de retiros también está el defensor Nicolás Otamendi y posiblemente el mediocampista Leandro Paredes. Argentina tiene talento de sobra regado por el mundo para armar otra selección ganadora; sin embargo, la ausencia de Messi se visualiza como un dolor de cabeza para el entrenador que tome las riendas.

‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, espera que ese timonel siga siendo Lionel Scaloni, quien goza de la confianza del plantel y tiene suficientes argumentos para reconstruir la selección desde cero.

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Contrato hasta 2031

El diario Olé asegura que la primera reunión entre ambos dejó sensaciones positivas y seguramente habrá una nueva conversación la próxima semana para llegar a un acuerdo. El nuevo contrato sería hasta 2031, es decir, un año después de la Copa del Mundo que se disputará en Marruecos, España y Portugal.

Scaloni se pronunció hace unos días sobre su futuro. “Hay que sentarse con el presidente, pero eso no ocurrió. Iba a ser ayer (miércoles) pero tuve que ir al dentista y él está en Paraguay. Está todo como antes”, expresó.

De izquierda a derecha: Pablo Aimar, Lionel Scaloni, Walter Samuel y Roberto Ayala. Son el cuerpo técnico de la selección Argentina. Foto: Getty Images.

Tapia tomó esas declaraciones como una invitación para sentarse a conversar y determinar las condiciones de un eventual acuerdo. La foto publicada en las redes sociales de la selección argentina fue suficiente para provocar reacciones de los hinchas e ilusionarse con un nuevo proyecto bajo las órdenes del nacido en Pujato.

La albiceleste jugará su primer amistoso de esta fecha FIFA el próximo miércoles ante Bolivia en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego regresará a Buenos Aires para verse las caras con Burkina Faso y Benín en la despedida oficial de Messi.