Manuel Medrano, Camilo y Juan Pablo Raba: las polémicas que desencadenó el podcast ‘Los hombres sí lloran’ sobre la masculinidad

Las recientes declaraciones de dos reconocidos cantantes pusieron sobre la mesa asuntos como los privilegios, la ambición, el éxito y la manera en que se aborda públicamente la salud mental de los hombres.

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Una frase de Manuel Medrano en X fue suficiente para desatar una controversia alrededor de Los hombres sí lloran, el pódcast liderado por Juan Pablo Raba.

“Me gustaría ir al podcast de ‘Los hombres sí lloran’ pero a decirles que dejen de llorar tanto…”, escribió el intérprete de Bajo el agua.

La publicación generó numerosas reacciones y Medrano terminó revelando que Raba ya lo había invitado al espacio. “Pues empezando por el presentador, que me invitó y le dije que no podía en esa fecha y me dejó de seguir en Instagram”, aseguró.

Manuel Medrano explicó qué había detrás de su comentario

Tras la polémica, Medrano amplió su postura y aseguró que su mensaje inicial “no fue más que un trino de humor que llegó más lejos de lo que debía”.

Sin embargo, aprovechó la discusión para cuestionar algunas de las conversaciones actuales sobre vulnerabilidad masculina.

“El hombre con comodidades siempre ha sido un privilegiado y siempre ha sabido que puede hacer lo que quiera, incluso llorar”, sostuvo.

También lanzó una crítica sobre el tratamiento de la salud mental en algunos contenidos digitales: “Una cosa es lucrarse de la ‘salud mental’, como muchos pódcasts lo hacen, y una muy distinta preocuparse realmente por ella”.

Pese a sus cuestionamientos, Medrano aclaró que no estaba planteando que los hombres deban esconder sus emociones. “Ya es hora de volvernos hombres de verdad y hacer las cosas bien. Y bien pueda llore, todos podemos”, manifestó.

Pese a que Raba no se ha pronunciado al respecto, se desató una ola de opiniones en redes sociales, algunos apoyando al intérprete y compositor de ‘Fuera del planeta’ así como otros que rechazaron sus argumentos, respaldando que se ha luchado mucho con la masculinidad frágil para que ahora que un hombre llore esté mal.

Camilo advirtió sobre una “pandemia de vanidad masculina”

Mientras Medrano habló desde afuera del programa, Camilo, quien el pasado 9 de septiembre estrenó su nuevo álbum “Para Cuando Sean Mayores”, sí se sentó frente a Juan Pablo Raba y dejó otra reflexión que también generó conversación.

“Estamos en una pandemia de vanidad masculina, es una vaina muy fuerte. Está romantizado, es una idea y una fotografía de la sanidad, esa persecución de cuidar de sí mismo, el amor propio y el cuidado de tu cuerpo”, afirmó.

El artista cuestionó que detrás de la búsqueda permanente de disciplina, bienestar y crecimiento personal pueda esconderse también una necesidad de demostrar el propio valor.

@loshombres.si.lloran Madrugar. Hacer ejercicio. Tomar suplementos y proteína. Comer “limpio”. Meditar. Medir tu sueño. Leer más de 50 libros al año. Ser disciplinado. Ser productivo. Ser “exitoso”. Nada de eso está mal. El problema, dice @Camilo , es cuando todo eso que puede parecer y sentirse como cuidado personal empieza a convertirse en otra forma de demostrarnos —y demostrarle al mundo— que valemos. Que somos suficientes. Que somos sanos. Que somos fuertes. Que estamos en control. Que tenemos la vida perfectamente organizada. Cuando empezamos a usarlo como una máscara que nos hace “mejores” que los demás. Cuando empieza a convertirse en vanidad disfrazada de bienestar. Otra forma, al final, de perseguir una versión de nosotros mismos que alguien más pueda aplaudir. Y entonces, quizás vale la pena empezar a preguntarnos: ¿esto lo estoy haciendo por amor a mi mismo… o para demostrarle algo a los demás? 🤔 ¡Nuestro episodio de esta semana junto a Iván @camilo ya está disponible ya en youtube y spotify! Los esperamos familia 🤍 #LosHombresSíLloran #CamiloEcheverri #Familia #Amor #Evaluna ♬ original sound - Los Hombres Si Lloran

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“Pareciera que uno está dando pasos hacia su salud mental y espiritual, pero en realidad está uno simplemente cayendo en una trampa muy complicada y que no tiene ningún tipo de sentido, porque estamos de nuevo volviendo a caer en la tentación de comprobar qué valemos y qué somos”, explicó.

Camilo también llevó el tema hacia la ambición profesional y los sacrificios que pueden hacerse para alcanzar determinadas posiciones.

“Pregúntale a todos los CEOs y vas a ver lo que dicen: ‘Me perdí el cumpleaños de mis hijos toda la vida, pero no importa, ¿dónde está mi empresa? La número uno’”, expresó.

Y cerró esa reflexión con una frase contundente: “Esa ambición se nos da natural a los hombres y, lejos de parecer algo chévere, esa vaina es horrorosa, esa vaina es espantosa”.

Juan Pablo Raba, en medio del debate

Las dos discusiones terminaron poniendo nuevamente la atención sobre Los hombres sí lloran, proyecto en el que Juan Pablo Raba aborda temas relacionados con las emociones, las relaciones y la salud mental masculina.

El actor ha reconocido que las lágrimas que aparecen durante algunas conversaciones han generado memes y críticas en redes sociales, pero asegura que precisamente esas reacciones evidencian que existe una discusión pendiente.

Así, las posturas de Medrano y Camilo terminaron cruzándose alrededor del mismo espacio desde lugares diferentes: mientras uno cuestionó cómo se está hablando de vulnerabilidad y salud mental, el otro puso el foco en la ambición, la vanidad y la búsqueda permanente de validación entre los hombres.