Lorna Cepeda relata el drama que vivió por un lunar que resultó ser cáncer: “Era una cosa asquerosa y sangraba”

La reconocida actriz colombiana Lorna Cepeda, mundialmente famosa por su interpretación de ‘Patricia Fernández’ en la telenovela Yo soy Betty, la fea, compartió recientemente detalles profundos sobre un capítulo crítico de su vida: el diagnóstico de cáncer de piel que enfrentó en el año 2016.

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En entrevistas concedidas a los programas de entretenimiento La Red y Lo Sé Todo, la artista relató cómo un síntoma aparentemente inofensivo en su espalda se convirtió en una emergencia médica que transformó su visión sobre la salud y la espiritualidad.

De acuerdo con el testimonio de Cepeda, el proceso comenzó de manera asintomática. Durante una estancia en Cartagena, una persona cercana le advirtió sobre una herida sangrante en su espalda. No obstante, la actriz admitió que en ese momento no le dio la importancia necesaria, asumiendo que podría tratarse de una picadura de insecto o una lesión menor.

Fue solo meses después, en noviembre de 2016, cuando la situación se tornó alarmante. “Me estaba cambiando y la niñera de mis hijos me dijo que tenía algo ‘horrible’ en la espalda”, relató la actriz. Al observar una fotografía del área, Cepeda describió la lesión como un lunar de aspecto irregular que presentaba sangrado constante. A pesar de su sospecha inicial de que se trataba de una verruga, la apariencia de la lesión la impulsó a buscar atención especializada con un dermatólogo.

Tras una evaluación inicial, el especialista procedió a realizar una biopsia de urgencia debido al estado de la lesión. Los resultados confirmaron las sospechas médicas: cáncer de piel. Ante este panorama, Cepeda fue remitida a oncología para determinar la hoja de ruta de su tratamiento.

Durante sus declaraciones, la actriz enfatizó que, si bien el diagnóstico fue un impacto emocional significativo, optó por abordar la situación desde una perspectiva de fe y calma. “Yo le dije: ‘Dios mío, te entrego esto. Toma la decisión que tengas que tomar’”, recordó Cepeda sobre sus momentos de oración previos a la intervención quirúrgica.

Finalmente, la actriz se sometió a una cirugía para extirpar la lesión. Según su relato, el procedimiento fue exitoso y los exámenes posteriores indicaron que el cuerpo estaba libre de células cancerígenas, un resultado que ella atribuye tanto al éxito médico como a su convicción espiritual.

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Este episodio de salud marcó un antes y un después en la vida de la actriz cartagenera. Cepeda explicó que el estrés y las cargas emocionales acumuladas durante años pudieron haber influido en su estado físico. “El cuerpo siempre te lo va a resentir en algún momento”, reflexionó. Desde su recuperación, ha implementado cambios estrictos en su alimentación y mantiene un seguimiento médico constante para evitar recaídas.

Actualmente, la actriz reside en México junto a su esposo, Juan David, con quien contrajo matrimonio recientemente tras un periodo dedicado exclusivamente a la crianza de sus hijos. Con una carrera vigente y proyectos como la obra teatral El Diván Rojo, Cepeda utiliza su plataforma para enviar un mensaje de prevención, instando a sus seguidores a no ignorar los cambios en su piel y a priorizar el bienestar integral.