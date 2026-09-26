Nicky Jam cambia los escenarios por la reconstrucción en Colombia: así es ‘Adopta un Hogar’, la iniciativa para entregar 1.000 casas tras el sismo

A un mes y medio del sismo registrado el pasado 10 de agosto, que dejó afectaciones en la infraestructura de diversas comunidades del occidente de Colombia, el cantante de música urbana Nicky Jam y la Fundación Grupo Argos hicieron oficial la entrega de la segunda vivienda del programa social ‘Adopta un Hogar’.

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El inmueble, ubicado en el municipio de Ciudad Bolívar (Antioquia), es la primera estructura de esta iniciativa en ser entregada en el departamento antioqueño.

La iniciativa, en la que participa el intérprete estadounidense de origen puertorriqueño junto al sector privado, tiene como meta la construcción total e independización de 1.000 viviendas diseñadas bajo estándares de ingeniería sismorresistente para las familias perjudicadas por el desastre natural.

La entrega de la estructura benefició a la familia de Luz Ofelia Romero, residente en la vereda Alto de Los Jaramillos, en la zona rural de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la información institucional del proyecto, las viviendas entregadas se construyen mediante un sistema industrializado de steel framing (perfiles de acero galvanizado), una tecnología orientada a garantizar estabilidad estructural frente a eventuales movimientos telúricos futuros.

Previo al levantamiento de la edificación, los equipos técnicos del proyecto hicieron un diagnóstico técnico y social con el fin de ajustar la distribución y el diseño de la casa a los requerimientos del núcleo familiar beneficiado.

El acto formal de entrega contó con la presencia del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y del presidente del Grupo Argos, Juan Esteban Calle. Durante el encuentro, Calle se refirió al propósito de las obras:

“La idea es que esta estructura se convierta en el lugar donde proyecten todos sus sueños y recuperen la tranquilidad perdida”, señaló el directivo de la compañía.

De acuerdo con el desglose del programa, la meta final de distribución de las 1.000 viviendas se estructuró de la siguiente manera:

Chocó: 500 viviendas

500 viviendas Valle del Cauca: 235 viviendas

235 viviendas Risaralda: 100 viviendas

100 viviendas Caldas: 100 viviendas

100 viviendas Quindío: 40 viviendas

40 viviendas Antioquia: 25 viviendas

Con la entrega del inmueble en el municipio antioqueño, el proyecto suma dos viviendas formalmente habitadas desde la activación del plan de ayuda humanitaria y reconstrucción.

Nick Rivera Caminero, conocido artísticamente como Nicky Jam, ha mantenido una relación estrecha con Colombia desde finales de la década de 2000, periodo en el que radicó su residencia e impulsó el renacimiento de su carrera musical desde la ciudad de Medellín.

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A lo largo de su trayectoria profesional, el artista ha manifestado públicamente su vínculo afectivo con el país, participando previamente en actividades sociales e inversiones en el sector de entretenimiento local.

En esta coyuntura, la participación del cantante boricua se enmarca en la captación de recursos y visibilidad para la iniciativa ‘Adopta un Hogar’, en un esfuerzo coordinado con la Fundación Grupo Argos para mitigar el déficit dejado por el reciente fenómeno natural en las zonas rurales del territorio nacional.