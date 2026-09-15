Nicky Jam entregó la primera de 500 casas para damnificados por el terremoto en el Chocó

En un hecho que marca el inicio de la fase de reconstrucción habitacional en el departamento del Chocó, las autoridades e instituciones aliadas hicieron entrega oficial de la primera casa reconstruida tras el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La beneficiaria es Julia Aurora Asprilla Sánchez, quien junto a los cuatro integrantes de su núcleo familiar había perdido la totalidad de sus pertenencias y su vivienda durante el evento telúrico.

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El nuevo hogar se levantó en un lapso de 30 días, en el mismo predio donde la emergencia había dejado escombros y desolación. La obra representa el primer hito de la campaña social Adopta un hogar, liderada por la Fundación Grupo Argos, cuyo objetivo final es edificar 500 soluciones de vivienda dignas y seguras para las comunidades afectadas en la región del Pacífico.

Alianza entre el sector público y privado

El desarrollo de esta infraestructura fue posible gracias al trabajo coordinado entre múltiples actores del sector público, la empresa privada y personalidades del entretenimiento.

Adopta un hogar entrega su primera casa reconstruida a familia golpeada por el sismo. Foto: ejercito de Colombia

La estrategia social es liderada de manera conjunta por la Presidencia de la República, la Gobernación del Chocó, la Alcaldía de Quibdó, la Fundación Pintuco, la firma Ingethek y la Fundación Grupo Argos, contando además con la vinculación del artista de música urbana Nicky Jam.

Las instituciones involucradas destacaron que este modelo de intervención busca unir aportes de capital, suministros técnicos y mano de obra cualificada.

Alianza público-privada entrega primera casa a damnificados del terremoto en el Chocó. Foto: Ejercito de Colombia

La iniciativa trasciende la entrega de la casa, pues apunta a restaurar las condiciones de habitabilidad, intimidad y seguridad patrimonial de las familias que quedaron en situación de extrema vulnerabilidad tras el desastre natural.

Participación del Ejército Nacional y meta del proyecto

Un componente clave en la ejecución acelerada de las obras de cimentación y ensamblaje ha sido la mano de obra del Ejército Nacional.

Adopta Un Hogar entrega su primera casa reconstruida a familia golpeada por el sismo. Foto: Ejercito de Colombia

Uniformados de las fuerzas militares desplegados en el territorio chocoano aportaron su trabajo operativo, colaborando en las tareas de mampostería, instalación de estructuras metálicas y acabados junto a los ingenieros del proyecto.

Con la entrega del inmueble a la familia Asprilla Sánchez, la alianza interinstitucional da inicio al desarrollo gradual de las 499 viviendas restantes contempladas en el plan de atención.

Alianza público-privada entrega primera casa a damnificados del terremoto en el Chocó. Foto: Ejercito de Colombia

De esta manera, el programa busca garantizar el derecho a la vivienda en los sectores más golpeados por el fenómeno sísmico, consolidando una red de cooperación nacional para la superación de la emergencia socioambiental en el departamento.