Así quedaría el nuevo Chocó que plantean tras la tragedia del terremoto: las grandes obras se harán en cinco frentes

Contrario a lo que muchos piensan, el terremoto del 10 de agosto le abrió al departamento del Chocó una inmensa puerta para salir de ese pozo profundo de olvido y empobrecimiento en el que estuvo durante décadas.

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Nubia Carolina Córdoba Curí, su gobernadora, cree que esta es una oportunidad para que el destino de su gente cambie, pues cuenta con el respaldo del Gobierno nacional, de los colombianos, de los sectores solidarios, de organismos multilaterales y del sector privado, lo que le ha hecho pensar que está frente a una posibilidad inmejorable.

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“Creo que esta vez es diferente porque no estamos solos, estamos frente a un gran compromiso nacional, donde todos decimos sí. Reconocemos que al Chocó le ha tocado muy duro, pues ha sido objeto de un abandono histórico, de olvido, y que recuperarlo y levantarlo es una tarea del país, no solo del nivel público, sino abordarlo desde los privados”, le dijo a SEMANA la gobernadora.

Además, el sismo llegó justo cuando, según cuenta con optimismo, ya tenía armada una maqueta y un plan de largo plazo para el Chocó que soñaba: un Malecón Gastronómico, el Tren Interoceánico, un aeropuerto competitivo en Bahía Solano y una red vial que conecte al departamento con el mar, el Puerto de Urabá y, a través de San José del Palmar —epicentro del terremoto—, con el norte del Valle del Cauca.

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Cuando la gobernadora y su equipo tenían ese diseño de un nuevo Chocó ya andando y trataban de superar otras dos emergencias, el confinamiento y los masivos desplazamientos forzados a los que grupos ilegales como el ELN y el Clan del Golfo someten a la población, llegó el sismo y destruyó 5.221 casas, afectó 365 instituciones educativas, 80 centros de salud y 15 vías.

Para cualquiera podía ser el acabose. Pero en Quibdó y en los otros 30 municipios del departamento, la fuerza de sus comunidades, su alegría y capacidad para resistir a las adversidades comenzaron a jalonar hacia una salida y con ellos la gobernadora.

Se le vio atendiendo al presidente De La Espriella y a sus ministros, así como a Shakira, quien llegó acompañada del filántropo estadounidense Howard Buffett. También estuvo con sus coterráneos, algunos de los cuales aún duermen en carpas porque sus casas se vinieron abajo y sobreviven gracias a ayudas alimentarias que llegan desde Bogotá, Medellín, el Caribe y otras regiones del país.

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El lunes, la gobernadora estuvo reunida con la Cumbre Empresarial para transformar el Chocó y reconstruir el país, de la que participaron Jaime y Gabriel Gilinski, del Grupo Gilinski; Alejandro Santo Domingo, presidente de la Junta Directiva del Grupo Valorem; Fuad Char, fundador y presidente del Grupo Olímpica; Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia; César Caicedo, presidente de Colombina; Miguel Cortés, presidente de Grupo Bolívar, y Christian Daes, COO de Tecnoglass.

Los empresarios más grandes de Colombia viajaron al Chocó, atendiendo un llamado del presidente De La Espriella. Su aporte a la reconstrucción es clave. Foto: Presidencia

Frente a ellos, habló no solamente de lo urgente, que es la reconstrucción de aproximadamente 5.300 viviendas, un daño que impacta en más de 110.000 chocoanos, sino que también se refirió a algo que llama “lo importante”, su visión del Chocó 2050.

“Imagínate que hoy nos llega la oportunidad, en el marco de esta dolorosa emergencia, pero llega de la mano de la inversión privada y nosotros estábamos listos, tan listos que podemos proponerles que vengan a instalar sus empresas en el Chocó; tenemos las condiciones para hacerlo”, contó la gobernadora.

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Esa reunión fue también una oportunidad para recordarles la importancia del Malecón Gastronómico, un proyecto de hasta 40.000 millones de pesos que se construiría, a modo de espejo, frente al malecón existente sobre el Atrato. La iniciativa busca generar empleo en Quibdó, la ciudad con la tasa de desocupación más alta del país, del 23 por ciento, y ya ha sido formulada ante varios ministerios.

“No es para decir, cómo hacemos, busquemos de pronto alguien que lo diseñe, no; ya está diseñado, la Gobernación tiene listo el proyecto para empezar a trabajarlo y la idea es que se materialice; en la reunión con los empresarios dije: yo pongo 10.000 millones, el Ministerio de Comercio dijo yo también, y aparecieron los Gilinski, fueron los primeros en levantar la mano, y otros dos empresarios más, para decir que ellos materializarán el proyecto. Tendremos una próxima reunión con el ministro de Comercio para avanzar en eso”, relató la gobernadora.

Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó, hablando sobre la reconstrucción del departamento. Foto: GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ

En esa maqueta del Chocó que tiene armada la mandataria también está el aeropuerto de Bahía Solano, el cual considera la terminal aeroportuaria más moderna del andén del Pacífico colombiano. “La Gobernación del Chocó ya construyó el lado tierra del aeropuerto; falta terminar la pista y la torre de control, que es el otro 50 por ciento del esfuerzo; no se parte de cero. Está listo para la inauguración la próxima semana; no queremos que se acabe la temporada de ballenas sin inaugurarlo”, dijo Nubia Carolina Córdoba.

Otro eje importante en el levantamiento de ese nuevo departamento está integrado por la red de vías, aquellas cuya construcción ha sido tortuosa de gobierno a gobierno. La gobernadora menciona con énfasis seis de ellas: la primera, la nombra como la tercera vía nacional, que es la que comunica al departamento con Antioquia.

“Es una vía que esperamos, que añoramos, ya que comunica al Urabá chocoano y al Urabá antioqueño, en la zona de mayor productividad agrícola, donde estamos exportando musáceas (plátano y banano) a través del puerto de Urabá”, explicó.

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Sobre ese proyecto, la gobernadora explicó que ya avanza la construcción de la vía entre el nuevo municipio de Belén de Bajirá y Riosucio. “Tenemos 23 kilómetros contratados, la mayoría en ejecución. Faltan solo seis kilómetros, para los que buscaremos financiación mediante obras por impuestos hasta llegar al límite del Chocó. Después quedarían 14 kilómetros en jurisdicción de Antioquia, que podrían ser financiados por empresarios del Grupo Empresarial Antioqueño. Así podríamos consolidar la conexión”, señaló.

Incluso, agregó que también avanza la vía al mar, que conecta a Istmina, el segundo municipio más grande del Chocó, con Puerto Meluk. El proyecto ya tiene recursos para construir 22 kilómetros y cuenta con documentos aprobados en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) para otros cinco. Quedarían pendientes 10 kilómetros, cuya financiación se buscaría con privados mediante obras por impuestos o inversión directa.

El Chocó fue el epicentro del terremoto y uno de los departamentos con mayores afectaciones. Decenas de casas, iglesias y centros médicos quedaron destruidos. Foto: AFP

Otras cuatro vías que dependen del Instituto Nacional de Vías (Invías), como la que va de Quibdó a Medellín, la de Quibdó a Pereira y la que comunica a Las Ánimas con el paraíso de Nuquí. “Esas corresponden al Invías, tienen contratos vigentes, o sea que es muy posible y muy factible jurídicamente terminarlas, si hay voluntad del Gobierno nacional”, admitió.

El último de esos ejes viales y el más complejo de todos, según reconoce la gobernadora, es la vía que comunicaría con el norte del Valle, la cual cruzaría San José del Palmar, el pequeño municipio que fue epicentro del terremoto del 10 de agosto.

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“Esa vía debe cruzar el Cañón de las Garrapatas, la Cordillera Occidental: una zona difícil, lo sabemos, pero al menos hay unos recursos de estudio de diseños por parte del Invías”, indicó.

Finalmente, está el Tren Interoceánico, en el que, según la gobernadora, llevan más de dos años de trabajo articulado con el Ministerio de Transporte, y del cual ya se logró llegar a la fase de prefactibilidad. “Ya se le pasó a la ANI para que pueda hacer los estudios de factibilidad. Con ella se podrá decir cuánto vale y quiénes son los socios”, puntualizó.