Ya comenzaron los pagos a damnificados del terremoto en Chocó: este es el dinero que recibirán

Las familias de Chocó que quedaron sin una vivienda habitable después del terremoto del pasado 10 de agosto ya pueden comenzar a reclamar el apoyo económico dispuesto por el Gobierno nacional. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) inició la entrega de más de $3.324 millones, correspondientes al primer mes de una ayuda que se extenderá durante tres meses.

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Los beneficiarios de esta primera fase están ubicados en 14 municipios del departamento: Quibdó, Bajo Baudó, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita, Bagadó, Lloró, Nuevo Belén de Bajirá, Río Quito, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Riosucio, Bahía Solano y Cértegui.

El dinero podrá reclamarse desde este 11 de septiembre y durante un periodo de 15 días calendario en los puntos habilitados de SuperGIROS en Chocó. El trámite es presencial y el beneficiario debe llevar su documento de identidad original. La entidad encargada de entregar el dinero únicamente hará el pago a quien aparezca registrado como jefe del hogar.

El valor que cada familia recibirá fue establecido de acuerdo con la categoría del municipio. En las localidades clasificadas en categorías 1 y 2, así como en los distritos especiales, el apoyo mensual será de $1.050.543. Para las categorías 3 y 4, la suma será de $875.452,50, mientras que los hogares de municipios pertenecientes a las categorías 5 y 6 recibirán $787.907,25.

Para ser incluidos en el programa, los damnificados deben cumplir varias condiciones. Una de las principales es aparecer en el Registro Único de Damnificados (RUD) creado para la emergencia del 10 de agosto de 2026.

Imágenes de emergencias generadas por terremoto en Chocó. Foto: API.

Además, la alcaldía correspondiente debe certificar que el hogar se encontraba residiendo en el municipio cuando ocurrió el terremoto. La vivienda también tiene que estar reportada oficialmente como destruida o no habitable.

La ayuda busca ofrecer una solución temporal a quienes, como consecuencia del movimiento telúrico, perdieron las condiciones para permanecer en sus hogares. El Gobierno estableció que el beneficio será entregado durante tres meses mientras continúan las acciones de atención y recuperación en las zonas afectadas.

Chocó no será el único territorio que recibirá estos recursos. La UNGRD anunció que próximamente comenzarán los pagos para los hogares beneficiarios de Cali, Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda. En estos lugares todavía deben finalizarse algunos procedimientos administrativos relacionados con la selección de los operadores postales que estarán encargados de entregar el dinero.

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Las fechas correspondientes a esos departamentos serán anunciadas posteriormente por los canales oficiales de la UNGRD.

La entidad también pidió a los damnificados mantenerse atentos únicamente a la información publicada por las autoridades, debido a que la entrega de estos recursos puede ser aprovechada para realizar intentos de fraude o engaño.

Con este primer desembolso, el Gobierno nacional comienza a materializar el apoyo económico anunciado para las familias afectadas por el terremoto, especialmente aquellas que perdieron sus viviendas o quedaron imposibilitadas para regresar a ellas.