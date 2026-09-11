Alias Negro Ober seguía extorsionando desde la cárcel: hacía videollamadas para amenazar y fue nuevamente judicializado

Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido con el alias de Negro Ober y señalado cabecilla del grupo Los Costeños, fue judicializado por estar detrás de una ola de extorsiones contra comerciantes y pobladores de Barranquilla, Soledad y Galapa, todo en el departamento del Atlántico.

El Negro Ober, jefe de los Rastrojos Costeños, fue imputado por la Fiscalía de comandar una red de extorsión desde la cárcel

Así lo confirmó la Fiscalía General de la Nación. La institución señaló que, de acuerdo con las investigaciones, este sujeto, pese a estar en la cárcel, habría continuado dirigiendo las actividades extorsivas entre 2025 y 2026.

En los casos que se han conocido hasta el momento, las víctimas recibieron panfletos intimidatorios y videollamadas en las que el hombre directamente les realizaba exigencias económicas para no atentar contra su vida o devolverles sus pertenencias.

Las autoridades mencionaron que uno de los hechos ocurrió el 2 de julio de 2025: un comerciante de Soledad fue interceptado cuando guardaba su vehículo cerca de un billar y, mediante el uso de armas de fuego, lo retuvieron.

Ober Martínez, alias Negro Ober. Foto: INPEC

Tras esto, los cómplices del cabecilla de Los Costeños lo llevaron hasta un sector conocido como Round Point, en el municipio de Galapa, y allí le hicieron una videollamada con el hoy detenido, quien lo amenazó y le pidió 10 millones de pesos a cambio de devolverle el carro y permitirle continuar con su actividad comercial.

Después de esto, exactamente el 14 de julio, la víctima nuevamente fue contactada vía telefónica y retenida a la fuerza. En esta oportunidad, le exigieron pagar otros 13 millones de pesos.

El terror de Negro Ober: estas son las millonarias extorsiones que lideró desde la cárcel

“En este y otros eventos delictivos documentados, alias Negro Ober presuntamente se articuló con siete señalados integrantes de Los Costeños, quienes cumplirían distintos roles como facilitar las llamadas extorsivas, ejercer intimidación sobre los afectados y cobrar las extorsiones”, señaló la Fiscalía.

En medio de las operaciones, las autoridades lograron capturar a seis personas: Javier Eduardo González Lizcano, Jesús David Pérez Montes, Linda Dayana Orozco Ochoa, Yuleidis María Payares Henao, Wendy Johanna Jiménez Sarmiento y Cristian José Nieto Oyola.

El sujeto se encontraba en la cárcel cuando todo ocurrió. Foto: Captura de video.

Por su parte, Negro Ober fue notificado de un nuevo proceso judicial en su contra; un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó, junto a González Lizcano y Hernández Arria, los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada.

Los otros cinco procesados, según precisó, fueron vinculados formalmente al caso por el delito de extorsión agravada.