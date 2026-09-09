Marco Rubio sale de Barranquilla, Colombia, rumbo a Ecuador para reunirse con Daniel Noboa

Bajo un fuerte operativo de seguridad salió, pasadas las 8:00 a. m., desde el hotel Marriott de Barranquilla, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, rumbo al Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz para viajar hacia Ecuador, donde tendrá una reunión con el presidente Daniel Noboa.

Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, saliendo de Barranquilla, Colombia. (AP Photo/Fernando Vergara, Pool) Foto: AP Photo/Fernando Vergara

En varios videos difundidos por las redes sociales, se ve el despliegue de seguridad para el traslado del alto funcionario del Gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con la información suministrada por la Presidencia de Colombia, Rubio estuvo junto a su esposa en Lagos del Caujaral, Puerto Colombia, donde reside el presidente Abelardo De La Espriella, en una cena que arrancó sobre las 7:00 p. m. del martes, 8 de septiembre.

El secretario de Estado aseguró que es posible que se dé una reunión entre Donald Trump y Abelardo De La Espriella. “Al presidente le encantaría. El presidente (Trump) es un fanático del Tigre. Quisiera reunirse con él. Como usted sabe, el presidente (De La Espriella) ha hecho una promesa de que no iba a viajar al extranjero, así que tuviese que traer el presidente Trump a Colombia. Todo es posible”, dijo el alto funcionario norteamericano.

Venezuela, la frontera, los bombardeos y el ELN fueron puntos fundamentales de la cita Rubio-De La Espriella. ¿Qué puede pasar?

Rubio aseguró que Trump está muy entusiasmado con la elección del mandatario colombiano y que ha hablado varias veces por teléfono con él. Dijo que la visita, por ahora, no está programada, pero no se descarta.

Asimismo, Rubio advirtió este martes sobre la presencia de organizaciones criminales y grupos considerados terroristas en territorio venezolano y su operación contra Colombia, en referencia directa a una pregunta de SEMANA sobre una eventual acción contra el ELN en la frontera entre ambos países.

“No es sostenible tener organizaciones, narcotraficantes, criminales y terroristas operando en el territorio nacional de otro país y amenazando dentro de este país. Ellos operan con impunidad y lo han hecho por mucho tiempo”, afirmó Rubio, que no descartó acciones militares contra el grupo guerrillero.