Meteorólogos señalan que Barranquilla supera los 50 °C de sensación térmica: qué significa y cuál es la advertencia si sube

Barranquilla estaría atravesando una jornada marcada por el calor extremo, señalan algunos portales de meteorología. Aunque los termómetros registran temperaturas muy inferiores a los 50 °C, la combinación de las condiciones atmosféricas hace que el cuerpo perciba un calor mucho mayor.

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Los 50 °C no corresponden a la temperatura del aire

Uno de los registros que ha llamado la atención corresponde a una sensación térmica de 51 °C reportada en Barranquilla. El Ideam explicó que durante el fin de semana las temperaturas superaron los 36 °C y advirtió que las máximas podrían acercarse a los 37 °C.

En este caso, la sensación térmica indica qué tan intenso se siente el calor en el cuerpo, más allá de la temperatura que marca el termómetro. Para determinarla, se consideran factores como la temperatura del aire, la humedad y el viento. Por eso, aunque la temperatura real sea inferior a 50 °C, el ambiente puede sentirse mucho más caluroso.

Las condiciones secas y la poca nubosidad han favorecido este escenario en la región Caribe. De acuerdo con el Ideam, el tiempo seco prolongado ha contribuido al aumento del índice de calor.

No es lo mismo temperatura que sensación térmica

Es importante diferenciar ambos conceptos. La temperatura del aire es el valor que registra el termómetro, mientras que la sensación térmica indica qué tan caliente o frío puede sentirse ese ambiente en el cuerpo.

Esta última puede variar por condiciones como la humedad y el viento. Por eso, una ciudad puede registrar, por ejemplo, 36 °C de temperatura, pero presentar una sensación térmica de 51 °C. Esto no significa que el aire haya alcanzado realmente los 51 °C, sino que las condiciones del ambiente hacen que el calor se perciba con mayor intensidad.

¿Qué pasaría si la sensación térmica llegara a 60 °C?

Ante las altas sensaciones térmicas registradas en Barranquilla, un usuario le planteó una pregunta a iClima en X: “Yo tengo una pregunta: si se llega a 60°, ¿qué pasaría?”. La agencia meteorológica respondió explicando las posibles consecuencias que tendría un escenario de ese nivel de calor.

“Si la sensación térmica llegara a 60 °C en Barranquilla, el estrés térmico sobre el cuerpo humano sería extremo”, señaló iClima.

La agencia explicó que una exposición prolongada podría ocasionar “deshidratación severa, agotamiento por calor y, en casos graves, un golpe de calor con riesgo de daño a órganos y muerte”, especialmente cuando una persona permanece “bajo el sol o realizando actividad física”.

De esta manera, la referencia a los 60 °C corresponde a la respuesta de iClima ante una pregunta hipotética de un usuario y no a un registro de esa sensación térmica en Barranquilla. La cifra de 60 °C fue utilizada para explicar qué consecuencias podría tener para el organismo un escenario de calor todavía más extremo.

El calor seguirá siendo un factor de riesgo

El Ideam señaló que las condiciones de calor podrían mantenerse durante los próximos días e incluso aumentar, aunque existe la posibilidad de algunas lluvias asociadas al paso de una onda tropical.

Ante este panorama, las recomendaciones son mantener una hidratación constante, reducir la exposición directa al sol durante las horas de mayor intensidad y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas que permanecen al aire libre.