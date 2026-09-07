Pronóstico del clima en Colombia: las zonas donde más lloverá esta semana del 7 al 11 de septiembre

Una nueva semana comienza en Colombia y millones de ciudadanos organizan sus agendas laborales y personales considerando las variaciones meteorológicas del territorio nacional.

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Ante la necesidad de planificar actividades al aire libre que requieren condiciones secas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales presentó su reporte oficial sobre el comportamiento del clima para los próximos días.

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La entidad técnica proyecta una semana dinámica en la que el territorio colombiano pasará de jornadas con lluvias sectorizadas y breves lapsos de tiempo seco a un incremento sustancial de las precipitaciones sobre las regiones Caribe, Andina, Pacífica y la zona insular.

Lunes 7 de septiembre de 2026

La jornada de inicio de semana registrará precipitaciones moderadas a fuertes acompañadas por descargas eléctricas en las cercanías a la Sierra Nevada de Santa Marta y el sur del Atlántico.

De igual forma, los núcleos de tormentas impactarán a Bolívar, Sucre, Córdoba, el norte y occidente de Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

#PronósticoIdeam 🌧️ El ingreso de humedad desde el oriente de Cundinamarca favorece lluvias ligeras, dispersas e intermitentes en Bogotá D. C. Las precipitaciones más fuertes y persistentes son posibles en sectores del sur y oriente de la capital. Estas condiciones podrían… pic.twitter.com/iOiXJdkvVv — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 7, 2026

Estas mismas condiciones se presentarán en la Orinoquía y Amazonía, abarcando sectores de Casanare, Meta, Caquetá, Guaviare, Vaupés y el occidente del departamento de Amazonas.

Por su parte, se esperan precipitaciones menores y lloviznas en La Guajira, Cundinamarca, el norte y occidente del Tolima, el sur del Huila, Arauca, Vichada, Putumayo y Guainía.

Mientras tanto, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina mantendrá un cielo parcialmente nublado con presencia de algunas lluvias dispersas sobre el área insular.

Martes 8 de septiembre de 2026

Durante el segundo día de la semana predominarán las condiciones secas en gran parte de la geografía colombiana, ofreciendo un margen de estabilidad en varias regiones.

Sin embargo, persistirán las lluvias moderadas a fuertes con actividad eléctrica en la zona occidental de la región Andina, concentrándose principalmente en Antioquia y Risaralda, así como a lo largo de la franja del Pacífico en Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y el noroccidente de Nariño.

Se prevén acumulados importantes en sectores de la región Pacífica, occidente de la región Caribe y noroccidente de la Andina. Así mismo, y en menor intensidad en el occidente de la región Orinoquia, centro ce la amazonia y norte y occidente de la Andina.

Por otra parte, se… pic.twitter.com/ZOBA9awNeH — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) September 7, 2026

En la Orinoquía y la Amazonía se mantendrán precipitaciones de variada intensidad en Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Caquetá, Vaupés y el occidente de Amazonas.

Paralelamente, se registrarán lluvias de menor intensidad y lloviznas en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, así como en Bolívar, Sucre, Córdoba, San Andrés y Providencia.

Este mismo patrón de precipitaciones ligeras afectará a los departamentos de Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Caldas, Huila, Tolima, Magdalena, Putumayo y el sur de Guainía.

Miércoles 9 de septiembre de 2026

Para la mitad de la semana se contempla la persistencia de lluvias en el sur de Bolívar, Sucre, Córdoba, San Andrés y Providencia, extendiéndose hacia Antioquia, los Santanderes, Risaralda y la totalidad de la región Pacífica en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Asimismo, las precipitaciones harán presencia en la franja oriental de Arauca, Casanare, Vichada, Meta, Guainía, Caquetá y Putumayo, manteniendo un ambiente húmedo en estas zonas del país.

El clima tendrá contrastes en Colombia, con lluvias en algunas ciudades y temperaturas que alcanzarán los 34 °C. Foto: Composición Semana/ Getty Images

En contraste, se prevé la presencia de lloviznas en el sur de La Guajira, el sur del Huila, Guaviare, Vaupés y Amazonas. Durante este día, el resto del territorio nacional experimentará un claro predominio de tiempo seco, lo que favorecerá el desarrollo de actividades cotidianas en las demás regiones.

Jueves 10 de septiembre de 2026

El penúltimo día laboral de la semana marcará un cambio significativo con el arribo de lluvias generalizadas sobre la región Caribe, afectando a La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.

Mapa del clima en Colombia para el jueves 10 de septiembre. Foto: Ideam

Esta misma condición de precipitaciones extendidas alcanzará a los departamentos de Antioquia, el norte de Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, el norte de Nariño, Casanare, Meta, Vichada, Guainía y el norte de Vaupés.

En el área insular del país, el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina experimentará un deterioro en el estado del tiempo, registrando precipitaciones continuas con alta probabilidad de tormentas eléctricas a lo largo de la jornada.

Viernes 11 de septiembre de 2026

El cierre de la semana laboral estará caracterizado por la presencia de lluvias generalizadas en la mayor parte del país, abarcando La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Córdoba, Antioquia, los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Risaralda, Chocó, Cauca y Nariño.

El clima varía dependiendo de las regiones del país. Foto: Getty Images (pawel.gaul) / Meteorología en red / Montaje: Semana

De igual manera, las precipitaciones intensas se extenderán hacia la Orinoquía y la Amazonía en Meta, Caquetá, Putumayo, Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas.

Por otro lado, se prevé la ocurrencia de lloviznas en Atlántico, Sucre, Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Arauca, Meta, Vichada y Guainía. Finalmente, en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se mantendrá la alerta por la presencia de tormentas eléctricas acompañadas por vientos fuertes durante todo el día.