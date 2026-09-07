¿Va a bajar el costo de las facturas? Presidente De La Espriella hizo drástico anuncio sobre el tema

El Gobierno Nacional puso en marcha el denominado Plan Energía YA, una estrategia con la que busca prepararse desde ahora para los efectos que podría generar el fenómeno de El Niño sobre el sistema energético colombiano. La iniciativa está pensada para enfrentar la eventual temporada de sequía prevista entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

Brutal ataque en Bogotá: hombre habría golpeado dos veces en la cabeza con una piedra a guardia de seguridad

El anuncio fue realizado por el presidente Abelardo De La Espriella a través de su cuenta de X, donde informó que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) dio luz verde a dos medidas que hacen parte de la estrategia. Una de ellas está enfocada en modificar los incentivos relacionados con el consumo de los usuarios, mientras que la segunda busca garantizar la disponibilidad de generación térmica.

La primera iniciativa establece un mecanismo que premiará o cobrará de acuerdo con las variaciones en el consumo mensual de energía. Bajo este esquema, quienes logren disminuir su consumo en más de un 10 % frente a la meta individual establecida podrán acceder a un beneficio en su factura.

Por el contrario, los usuarios que aumenten su consumo por encima del 10 % respecto de esa misma referencia deberán asumir un cobro adicional. Con esta medida, se pretende promover un uso más eficiente de la electricidad antes de que lleguen los meses en los que las condiciones climáticas podrían provocar una mayor presión sobre las reservas del sistema.

Sin embargo, el Gobierno determinó que el mecanismo no será aplicado de manera generalizada. Los usuarios regulados que residan en municipios afectados por el terremoto estarán exentos de este esquema de incentivos y cobros.

La segunda medida está relacionada con la generación térmica. De acuerdo con la explicación entregada por el presidente, el objetivo es asegurar desde este momento la generación necesaria para atender la demanda durante la temporada de menor disponibilidad de agua.

La estrategia pretende que las centrales térmicas tengan un papel mayor durante el periodo crítico y, de esta manera, permitir que los embalses conserven sus reservas para enfrentar la reducción de los aportes hídricos que podría provocar El Niño. Con ello, el Gobierno busca disminuir las posibilidades de un eventual desabastecimiento durante el periodo 2026-2027.

Otro de los objetivos planteados es contener posibles aumentos elevados en el precio de la electricidad. Según explicó De La Espriella, las medidas también buscan proteger a las regiones que podrían estar más expuestas ante las condiciones climáticas, entre ellas el Caribe y Chocó.

La visita de Marco Rubio a De La Espriella ya tiene consecuencias en Barranquilla: estas vías tendrán restricciones

El mandatario reconoció que el nuevo esquema podría traducirse en variaciones en el valor de las facturas para determinados usuarios. Sin embargo, sostuvo que, en el promedio nacional, el costo sería inferior al que los consumidores habrían enfrentado si se hubiera mantenido el esquema anterior.

Con el Plan Energía YA, el Gobierno pretende actuar antes de que la eventual llegada de El Niño afecte de manera significativa las reservas hídricas del país. La apuesta está centrada en incentivar el ahorro, fortalecer la generación térmica y adoptar medidas preventivas para reducir la presión sobre el sistema energético durante la temporada seca.