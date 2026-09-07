El océano Pacífico fue escenario de un fenómeno poco habitual: tres huracanes estuvieron activos simultáneamente, mientras un episodio de El Niño elevó las temperaturas del mar y generó condiciones favorables para la formación y fortalecimiento de tormentas tropicales.

Los sistemas fueron identificados como Lowell, Karina y Marie y los tres se encontraban alejados de tierra firme, aunque sus efectos ya generaban atención en zonas próximas a México y Hawái.

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Un fenómeno poco frecuente

La coincidencia de los tres sistemas llamó la atención de los organismos meteorológicos y de especialistas.

la experta Julia Cole, de la Universidad de Michigan, citada por Noticias Caracol, explicó que “el calentamiento por El Niño crea las condiciones para estas tormentas, que son impulsadas en gran parte por aguas cálidas”.

La especialista calificó la secuencia como “definitivamente rara de observar”, aunque aclaró que no se trata de un fenómeno sin precedentes.

Según esto, en 2015, durante otro episodio particularmente fuerte de El Niño, se registró una sucesión de cuatro ciclones.

La NASA también documentó el episodio, señalando que Lowell, Karina y Marie se formaron entre finales de agosto y comienzos de septiembre de 2026.

Además, confirmó que la última vez que se registraron tres huracanes simultáneamente en el Pacífico oriental o central fue precisamente en 2015, con los huracanes Kilo, Ignacio y Jimena.

Imagen de los tres huracanes que alcanzaron diferentes niveles de intensidad mientras avanzaban por el Pacífico. Foto: Foto: X @elcolombiano

Tres huracanes que coincidieron en el pacífico

Lowell, Karina y Marie protagonizaron un episodio poco habitual al mantenerse activos de manera simultánea sobre el océano Pacífico.

Los tres sistemas alcanzaron fuerza de huracán, aunque tuvieron diferentes niveles de intensidad y trayectorias.

Lowell fue el sistema que alcanzó mayor intensidad, al convertirse en un huracán de categoría 5.

Karina también llegó a fortalecerse hasta categoría 4, mientras que Marie se intensificó hasta convertirse en huracán el 2 de septiembre, cuando se encontraba frente a las costas de Baja California, México.

Aunque los tres sistemas permanecieron alejados de tierra firme, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) advirtió sobre posibles efectos asociados al oleaje generado por estos fenómenos, particularmente en Hawái y sectores de la costa occidental de Norteamérica.

Para el episodio actual, las condiciones cálidas del océano asociadas con El Niño favorecieron un ambiente propicio para el desarrollo de estos sistemas tropicales.

¿Qué tiene que ver El Niño?

El comportamiento de estos sistemas está relacionado con las condiciones térmicas del océano.

Las aguas cálidas proporcionan energía para la formación y fortalecimiento de las tormentas tropicales, y el episodio de El Niño está asociado con un calentamiento importante del Pacífico.

El Niño se presenta normalmente cada dos a siete años y está relacionado con un debilitamiento temporal de los vientos alisios, que habitualmente desplazan las aguas superficiales de este a oeste.

Cuando estos vientos se debilitan, las aguas cálidas pueden desplazarse hacia el este y llegar a la superficie.

Si las temperaturas permanecen por encima de los valores normales durante un periodo prolongado, pueden generarse condiciones favorables para una mayor actividad de tormentas en determinadas zonas del Pacífico.

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Aunque la aparición simultánea de Lowell, Karina y Marie constituye un episodio llamativo y poco frecuente, no debe interpretarse por sí sola como una prueba de que el cambio climático haya provocado los tres huracanes.

Lo que sí está confirmado es que las condiciones del Pacífico durante este episodio han favorecido una actividad ciclónica inusual.

El Centro Nacional de Huracanes mantiene el seguimiento de los sistemas y de sus posibles efectos sobre las zonas costeras, especialmente en torno a Hawái y Baja California.