El ingrediente secreto que debe aplicar al árbol de jade para que crezca con mucho follaje: así se usa correctamente

El crecimiento de las plantas es un proceso que requiere tiempo y paciencia, pero brindarles los cuidados adecuados puede favorecer un desarrollo saludable. Entre las especies más populares para tener en casa se encuentra el árbol de jade, una suculenta que destaca por su resistencia y fácil mantenimiento.

Sin embargo, para conservarla en buenas condiciones es importante prestar atención a factores como la iluminación, el riego y el tipo de suelo.

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De acuerdo con Ambius, la Crassula ovata necesita buena iluminación, temperaturas moderadas y un sustrato con excelente drenaje. Lo ideal es ubicarla en un espacio donde reciba suficiente luz solar y mantenerla, preferiblemente, entre 18 y 24 °C durante el día.

El riego también requiere especial atención. La planta debe recibir agua únicamente cuando la tierra esté seca, ya que el exceso de humedad puede provocar la pudrición de las raíces. Durante la primavera y el verano puede necesitar mayor cantidad de agua, mientras que en invierno el riego puede reducirse considerablemente, incluso hasta una vez al mes, dependiendo de las condiciones del ambiente.

La Crassula ovata es una suculenta popular para tener en los hogares. Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto al abono, este debe utilizarse con moderación y únicamente durante las etapas de crecimiento. También es aconsejable limpiar de vez en cuando sus hojas para retirar el polvo y ayudar a conservar su aspecto brillante.

El ingrediente casero que favorece su crecimiento

Además de estos cuidados básicos, existen algunos métodos caseros que se han popularizado como alternativas para estimular el desarrollo de la planta. Según Okdiario, el ajo puede ser un posible aliado del árbol de jade debido a sus propiedades antifúngicas y antibacterianas. Para preparar esta mezcla se recomienda utilizar tres o cuatro dientes y medio litro de agua, y aplicarla sobre la planta cuando la tierra esté seca.

Se caracteriza por requerir poco mantenimiento y por adaptarse bien a diferentes espacios. Foto: Getty Images

La facilidad para mantener esta suculenta la convierte en una alternativa atractiva, especialmente para quienes están comenzando a cultivar plantas.

No obstante, su resistencia no significa que esté libre de problemas. Por ejemplo, las plagas como las cochinillas y los ácaros pueden alimentarse de sus hojas y generar marcas, manchas o cambios en su coloración. Por ello, observar periódicamente el estado de la planta permite detectar cualquier señal de deterioro y actuar a tiempo.