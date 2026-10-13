Lluvias en Colombia: qué hacer para proteger su casa de inundaciones y evitar daños graves

Colombia atraviesa una intensa temporada de lluvias que ha afectado a varias ciudades del país en los últimos días. Las precipitaciones han provocado inundaciones que alteran la rutina de los ciudadanos, tanto de quienes deben desplazarse por las calles como de quienes enfrentan las consecuencias del agua dentro de sus viviendas.

¿Cada cuánto debería limpiar el tanque de agua de su casa? El error que muchos cometen

Una de las situaciones más preocupantes ocurre cuando el agua comienza a ingresar a una casa, ya sea por las fuertes lluvias, el desbordamiento de una quebrada, la ruptura de una tubería o las fallas en los sistemas de drenaje. Además de generar molestias, este problema puede causar daños en los muebles, los electrodomésticos y otras pertenencias de los habitantes.

Aunque al principio la cantidad de agua parezca mínima, es importante actuar con rapidez para evitar consecuencias mayores. La humedad puede deteriorar paredes, pisos y puertas, mientras que el contacto del agua con las instalaciones eléctricas aumenta el riesgo de cortocircuitos y electrocución.

Imagen de lluvias en Colombia con aplicación del clima en el celular. Foto: Composición Semana/ Getty Images

Ante este panorama, la Alcaldía de Bogotá recomienda adoptar algunas medidas preventivas para reducir el riesgo de inundaciones y evitar obstrucciones en las redes de drenaje, tanto dentro de las viviendas como en los espacios públicos.

Una de las principales acciones consiste en revisar periódicamente que los sistemas de bombeo de los sótanos funcionen correctamente. También es necesario comprobar que las cajas de inspección estén en buen estado y libres de residuos. De igual manera, se deben mantener despejados los sumideros, sin escombros ni objetos que impidan recoger y evacuar adecuadamente el agua lluvia.

Hombre con la casa inundada. Foto: Getty Images

La disposición de las basuras también cumple un papel importante. Al barrer el frente de las viviendas, los residuos deben recogerse en bolsas bien cerradas y sacarse de acuerdo con los horarios establecidos por el operador de aseo. Dejarlas cerca de los sumideros o acumular desechos en las calles puede hacer que la lluvia los arrastre y termine obstruyendo el paso del agua.

Por otra parte, es fundamental evitar arrojar grasas y aceite de cocina usado por el lavaplatos. Tampoco se deben desechar preservativos, toallas higiénicas, pañales o pañitos húmedos en el sanitario.

Estos elementos deben depositarse en la basura, dado que pueden provocar taponamientos en las tuberías y afectar el funcionamiento del sistema de alcantarillado.