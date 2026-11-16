El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el pronóstico de las condiciones meteorológicas para las próximas horas en Colombia. De acuerdo con el reporte, aunque en gran parte del territorio nacional han predominado las condiciones atmosféricas secas, varias regiones podrían experimentar lluvias, algunas acompañadas de tormentas eléctricas.

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Durante las últimas horas se han registrado cielos entre despejados y parcialmente cubiertos, con predominio de tiempo soleado en amplios sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía, así como a lo largo del valle del río Magdalena.

El Ideam pronostica lluvias en varias regiones del país Foto: Composición Semana/ Getty Images

Sin embargo, el panorama es diferente en la región Pacífica, el nororiente de Antioquia y el norte de Norte de Santander, donde ha prevalecido la nubosidad desde las primeras horas del día, con precipitaciones de variada intensidad y algunas tormentas eléctricas.

¿En qué regiones se esperan lluvias en Colombia?

Según el pronóstico del Ideam, durante la noche de este lunes festivo existe probabilidad de lluvias con acumulados entre medios y altos, además de actividad eléctrica, en sectores del sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, occidente de Boyacá, norte y noroccidente de Cundinamarca, Caldas, norte y occidente de Tolima, Risaralda, Quindío, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

Asimismo, se prevén precipitaciones ligeras en el norte de Magdalena, norte y sur de Cesar, sur de Atlántico, Sucre, Norte de Santander, Santander, norte y occidente de Boyacá, Huila, sur de Meta, suroriente de Vichada, occidente de Caquetá y Putumayo, Guaviare, Guainía y Vaupés.

Estas condiciones podrían generar cambios en el estado del tiempo a lo largo de la jornada, especialmente en las zonas donde se anticipan mayores acumulados de lluvia.

Lluvias y altas temperaturas marcarán el clima en Colombia durante las próximas horas Foto: Composición/ Semana Getty Images

¿Cómo estará el clima en San Andrés y Providencia?

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ha predominado el tiempo seco durante las últimas horas. No obstante, se ha observado mayor nubosidad en el sector marítimo del sur, donde se encuentran lluvias en desarrollo.

Para el resto de la jornada se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibilidad de precipitaciones de variada intensidad. Las lluvias más fuertes se concentrarían en el sur de la zona marítima.

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Ante este panorama, se recomienda a la ciudadanía mantenerse atenta a las actualizaciones de los reportes meteorológicos del Ideam, especialmente en las regiones donde se pronostican lluvias de mayor intensidad y posibles tormentas eléctricas.