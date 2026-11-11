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Nación

¿Cómo estará el clima este miércoles 11 de octubre? Ideam revela dónde lloverá en Colombia

El Ideam prevé lluvias en varias regiones del país, mientras Bogotá tendrá una jornada mayormente seca.

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Redacción Semana
11 de noviembre de 2026 a las 6:37 a. m.
Panorámica cidad de Colombia nublada y con posibilidades de lluvia.
Panorámica cidad de Colombia nublada y con posibilidades de lluvia. Foto: Getty Images

Las lluvias podrían presentarse en diferentes departamentos durante la tarde, noche y madrugada.

El Ideam pronostica lluvias moderadas y fuertes en sectores de la región Pacífica, Andina, Orinoquía y Amazonía durante las próximas 24 horas.
Las ciudades del país donde más lloverá esta semana, del 9 al 13 de noviembre, según el Ideam

¿En qué regiones de Colombia se esperan lluvias?

De acuerdo con el pronóstico regional, las precipitaciones tendrán una distribución desigual durante la jornada y se presentarán principalmente en horas de la tarde, noche y madrugada, dependiendo de la zona.

En la región Caribe predominará el tiempo seco en gran parte del territorio, con cielo entre ligera y parcialmente nublado.

Sin embargo, se esperan lloviznas y lluvias ligeras aisladas en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de La Guajira, Bolívar, Córdoba, nororiente de Magdalena, sur de Atlántico, sur de Cesar y Sucre.

Las principales precipitaciones podrían presentarse durante la tarde y la noche.

Para la región Andina, el panorama contempla cielo entre parcial y mayormente nublado en algunos sectores, acompañado de lloviznas y lluvias ligeras.

Los departamentos con posibilidad de precipitaciones son Antioquia, especialmente en el noroccidente y norte; Santander, en el oriente; Norte de Santander, en el sur; Risaralda, en el occidente; Boyacá y Cundinamarca, en sus sectores del sur, y algunas zonas del Huila.

La región Pacífica tendrá condiciones de cielo parcial y mayormente nublado, con lluvias de intensidad ligera a moderada en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el centro-occidente de Nariño.

A diferencia de otras regiones, las principales precipitaciones en esta zona se esperan durante la noche y la madrugada.

En la Orinoquía también podrían registrarse lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Arauca, Casanare, Vichada, Meta y el sur de Guainía.

El cielo estará entre ligeramente y mayormente nublado, mientras que los mayores acumulados de lluvia se esperan durante la tarde y la noche.

Por su parte, en la Amazonía se prevé cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con posibilidad de precipitaciones de intensidad ligera a moderada en sectores de Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Las lluvias se presentarían principalmente durante la mañana y la tarde.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico contempla algunas lluvias ligeras y cielo entre ligeramente y parcialmente nublado.

Las lluvias más intensas se concentrarán en regiones del Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía durante las próximas 24 horas en Colombia.
Región Andina: cielo entre parcial y mayormente nublado en algunos sectores. Foto: Composición Semana/ Getty Images

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

El pronóstico para Bogotá, elaborado en el marco del convenio entre el Ideam y el Idiger señala que predominará el tiempo seco durante gran parte de la jornada.

En la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 10 °C.

Estas condiciones secas se mantendrían durante la mañana, con una temperatura mínima prevista de aproximadamente 10 °C.

La funcionaria explicó que la compleja geografía nacional, con tres cordilleras y dos océanos, impide aplicar un diagnóstico uniforme, ya que cada región reacciona de manera distinta ante los eventos climáticos.
Ideam advierte lo que pasará en Colombia en las próximas semanas: ¿el país está preparado?

Para la tarde, el panorama continuará mayormente seco en amplios sectores de la capital, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. La temperatura máxima podría alcanzar los 21 °C.

Durante la noche se estima que continúe el predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad, aunque aumentará la nubosidad, con cielo entre parcial y mayormente nublado.