Las lluvias podrían presentarse en diferentes departamentos durante la tarde, noche y madrugada.

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¿En qué regiones de Colombia se esperan lluvias?

De acuerdo con el pronóstico regional, las precipitaciones tendrán una distribución desigual durante la jornada y se presentarán principalmente en horas de la tarde, noche y madrugada, dependiendo de la zona.

En la región Caribe predominará el tiempo seco en gran parte del territorio, con cielo entre ligera y parcialmente nublado.

Sin embargo, se esperan lloviznas y lluvias ligeras aisladas en sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta, el sur de La Guajira, Bolívar, Córdoba, nororiente de Magdalena, sur de Atlántico, sur de Cesar y Sucre.

Las principales precipitaciones podrían presentarse durante la tarde y la noche.

Para la región Andina, el panorama contempla cielo entre parcial y mayormente nublado en algunos sectores, acompañado de lloviznas y lluvias ligeras.

Los departamentos con posibilidad de precipitaciones son Antioquia, especialmente en el noroccidente y norte; Santander, en el oriente; Norte de Santander, en el sur; Risaralda, en el occidente; Boyacá y Cundinamarca, en sus sectores del sur, y algunas zonas del Huila.

La región Pacífica tendrá condiciones de cielo parcial y mayormente nublado, con lluvias de intensidad ligera a moderada en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y el centro-occidente de Nariño.

A diferencia de otras regiones, las principales precipitaciones en esta zona se esperan durante la noche y la madrugada.

En la Orinoquía también podrían registrarse lluvias entre ligeras y moderadas en sectores de Arauca, Casanare, Vichada, Meta y el sur de Guainía.

El cielo estará entre ligeramente y mayormente nublado, mientras que los mayores acumulados de lluvia se esperan durante la tarde y la noche.

Por su parte, en la Amazonía se prevé cielo entre ligeramente y parcialmente nublado, con posibilidad de precipitaciones de intensidad ligera a moderada en sectores de Guaviare, Caquetá, Vaupés y Amazonas.

Las lluvias se presentarían principalmente durante la mañana y la tarde.

Para el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el pronóstico contempla algunas lluvias ligeras y cielo entre ligeramente y parcialmente nublado.

Región Andina: cielo entre parcial y mayormente nublado en algunos sectores. Foto: Composición Semana/ Getty Images

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

El pronóstico para Bogotá, elaborado en el marco del convenio entre el Ideam y el Idiger señala que predominará el tiempo seco durante gran parte de la jornada.

En la madrugada se espera cielo parcialmente nublado y una temperatura mínima cercana a los 10 °C.

Estas condiciones secas se mantendrían durante la mañana, con una temperatura mínima prevista de aproximadamente 10 °C.

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Para la tarde, el panorama continuará mayormente seco en amplios sectores de la capital, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. La temperatura máxima podría alcanzar los 21 °C.

Durante la noche se estima que continúe el predominio de tiempo seco en gran parte de la ciudad, aunque aumentará la nubosidad, con cielo entre parcial y mayormente nublado.