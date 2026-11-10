Falla técnica en El Dorado obliga a realizar el registro y embarque de pasajeros de forma manual

Una falla técnica en los servidores que soportan las plataformas de uso compartido para el registro y embarque de pasajeros activó los protocolos de contingencia en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

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El concesionario OPAIN informó que el incidente tecnológico afectó igualmente la operación del sistema de verificación de pasabordos VeriPax en los accesos a los muelles de la terminal aérea.

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“Esta situación no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios”, aclaró OPAIN en su comunicado oficial, transmitiendo tranquilidad sobre la seguridad operativa del espacio aéreo capitalino.

Implementación de procedimientos manuales y monitoreo ininterrumpido

Desde el momento en que se detectó la contingencia, la administración del aeropuerto coordinó acciones directas con las aerolíneas para garantizar la continuidad en la atención de los viajeros.

OPAIN activa plan de contingencia por fallas en servidores del Aeropuerto El Dorado. Foto: OPAIN

Entre las medidas operativas puestas en marcha se encuentran la expedición manual de pasabordos y pasadías, el etiquetado manual de equipajes de bodega y la verificación física de documentos en los filtros de acceso a las salas de abordaje.

Estas tareas cuentan con el refuerzo del personal de operaciones y de seguridad aeroportuaria para evitar aglomeraciones excesivas en los pasillos principales de la terminal.

Los equipos técnicos de OPAIN y del proveedor del servicio trabajan de forma ininterrumpida para restablecer la totalidad de las plataformas tecnológicas en el menor tiempo posible.

“OPAIN lamenta los inconvenientes que esta situación pueda ocasionar a los pasajeros y las aerolíneas”, manifestó la entidad concesionaria, señalando que se mantiene un monitoreo permanente sobre el flujo de pasajeros y el cumplimiento de los itinerarios programados durante la jornada.

Recomendaciones para los usuarios de la terminal aérea

Ante las eventuales demoras que puedan registrarse en las zonas de check-in y abordaje, las autoridades aeroportuarias hicieron un llamado preventivo a toda la comunidad de viajeros.

Falla en el sistema VeriPax de El Dorado: OPAIN aclara que la seguridad aérea no está comprometida. Foto: Juan Páez

Se recomendó a los usuarios consultar de manera directa el estado de sus itinerarios a través de los canales digitales de cada aerolínea antes de desplazarse hacia la terminal. De igual manera, se sugirió llegar con mayor tiempo de anticipación de lo habitual para completar los procedimientos manuales de registro y entrega de equipaje sin contratiempos.

La administración de El Dorado reiteró que continuará entregando reportes periódicos sobre la evolución del restablecimiento del sistema VeriPax y las plataformas compartidas, buscando normalizar la operación digital en la principal terminal aérea del país.