Aparece testigo clave en caso de Ramsés Felipe Vargas: contó detalles de cuando encontraron el cuerpo en Chapinero

El caso por la trágica muerte de Ramsés Felipe Vargas, un hombre de 27 años cuya vida fue cegada en el oriente de Bogotá, dio un giro tras la aparición de un testigo clave que entregó su testimonio ante las cámaras del canal CityTV.

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La reconstrucción de los hechos se centra en el sector de Chapinero Alto, específicamente en el barrio El Paraíso, donde residentes que transitaban por la zona descubrieron el cadáver alrededor de las 5:54 a. m. sobre la vía al cable, el pasado viernes.

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“Nosotros alrededor de las seis de la mañana íbamos a sacar a nuestros perros y pues la mayoría de las personas pasan por este camino y en la entrada del camino pues encontramos al cuerpo”, relató la testigo presencial, señalando la conmoción que generó el hallazgo entre la comunidad local.

De la presunción de accidente al hallazgo de una herida de bala

En los primeros momentos de la escena, la comunidad del sector supuso que la persona que yacía en el sendero había sufrido una caída producto de un estado de embriaguez. Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando las patrullas cuadrante y los equipos de criminalística hicieron presencia en el lugar para verificar los signos vitales del joven.

“Nosotros al inicio pensamos que va a ser un golpe en la cabeza, pero pues según la policía resultó que fue otra cosa”, explicó la residente, haciendo referencia al informe de las autoridades que confirmó la existencia de un impacto de bala en la región craneal del joven de 27 años.

El testimonio entregado a los medios de comunicación aportó además datos sobre ruidos sospechosos percibidos por habitantes de las partes más elevadas de la montaña durante las horas previas al hallazgo.

“Personas que viven más allá de la montaña, porque hacia arriba hay otros barrios, sí dicen que escucharon más o menos alrededor de las dos de la mañana, dos y media de la mañana, unos disparos”, añadió la testigo, aunque aclaró que en su vivienda particular no percibió las detonaciones mencionadas por otros vecinos.

Las dos hipótesis principales que maneja la Sijin

Frente a los elementos recabados en la escena y los videos difundidos del momento del hallazgo, los investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijin) centran sus esfuerzos en esclarecer la dinámica del homicidio.

La principal línea de indagación busca precisar si la víctima fue interceptada y ultimada en la misma entrada del camino del barrio El Paraíso o si, por el contrario, el crimen se perpetró en otra zona de la capital y el cuerpo fue trasladado posteriormente hasta ese punto para ser abandonado.

Las autoridades avanzan en la recolección de material de videovigilancia de los sectores aledaños a Chapinero Alto y en la toma de declaraciones adicionales a los residentes del sector para reconstruir los últimos movimientos de Ramsés Felipe Vargas.

Los peritos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana continúan recopilando pruebas forenses para dar con los responsables y determinar el móvil del homicidio.