Cancillería devuelve a su lugar placa histórica en la Embajada de Colombia en Bruselas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia confirmó la restitución de la placa conmemorativa en la residencia oficial de la Embajada de Colombia en Bruselas, un elemento patrimonial que recordaba la adquisición del inmueble en 1982.

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La decisión diplomática fue anunciada por la Cancillería en el marco de las acciones destinadas a preservar la memoria institucional del servicio exterior en territorio europeo.

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“Nuestros embajadores siguen poniendo la casa en orden y recuperando la memoria histórica de Colombia; en Bruselas, durante la gestión del entonces embajador del Gobierno Petro, Jorge Rojas, fue retirada la placa que conmemora la adquisición de la residencia (…) hoy, el embajador Juan Ospina la devuelve a su lugar”, argumentó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La entidad gubernamental enfatizó en su pronunciamiento público que bajo la consigna de la ‘Patria Milagro’ se cuida el patrimonio nacional y se protege la trayectoria de la diplomacia colombiana en el exterior, remarcando que la historia no se borra de los muros institucionales.

Restitución del patrimonio y compromiso del servicio exterior

La publicación institucional de la Cancillería coincidió con la celebración del cumpleaños del representante diplomático en territorio belga, quien reaccionó públicamente al gesto del Ministerio.

“Cumplo 40 años agradecido y orgulloso de servir a Colombia desde nuestra Embajada en Bélgica. A las órdenes del presidente Abelardo de la Espriella, para que el mundo vea en Colombia un país de oportunidades, confiando que nuestra diplomacia atraiga inversión y fortalezca la seguridad”, manifestó el embajador Juan Ospina.

La reubicación de la pieza histórica simboliza la directriz del actual Ejecutivo de restablecer los símbolos y antecedentes arquitectónicos de la representación colombiana en la Unión Europea.

Cumplo 40 años agradecido y orgulloso de servir a Colombia desde nuestra Embajada en Bélgica. A las órdenes del presidente @ABDELAESPRIELLA, para que el mundo vea en Colombia un país de oportunidades, confiando que nuestra diplomacia atraiga inversión y fortalezca la seguridad. https://t.co/OBT7BcVT0u — Juan Ospina (@Juango_Ospina) November 10, 2026

La misión diplomática colombiana en Bruselas mantendrá como eje prioritario de trabajo la promoción económica y la consolidación de alianzas bilaterales en materia de seguridad internacional.

Con la reposición de la placa conmemorativa de 1982, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratifica la hoja de ruta en sus sedes de representación internacional para preservar la infraestructura física y el acervo diplomático construido por el Estado a lo largo de las últimas décadas.