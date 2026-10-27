Cancillería firmó urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons para garantizar producción de pasaportes

La novela por la producción de pasaportes parece de no acabar. El gobierno del expresidente Gustavo Petro tomó la decisión de cambiar el modelo que se había establecido desde hace varias décadas y desde entonces no se ha logrado tener un rumbo claro.

Ante el lío jurídico y la suspensión provisional del convenio con Portugal por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Cancillería tomó la decisión de firmar una urgencia manifiesta con Thomas Greg & Sons hasta diciembre de 2027 para garantizar la producción de las libretas en el país.

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