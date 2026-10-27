“Este delito no lo había denunciado nadie”: Jaime Lombana emprendió acciones contra Petro e incluyó nuevos señalamientos

“Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos”. Así se lee en la Secretaría del Senado la definición del delito de concierto para delinquir.

Bajo ese contexto, el abogado Jaime Lombana, en diálogo con SEMANA, al igual que el presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, se refirieron a la denuncia que interpusieron contra el expresidente Gustavo Petro.

Cambio Radical pidió priorizar expedientes contra Gustavo Petro en la Comisión de Acusación

Jaime Lombana y el partido Conservador denunciaron a Petro ante la Comisión de Acusación por presunto concierto para delinquir

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“Él idea mucho antes de las elecciones, eso es lo que yo pido constatar y validar a la Comisión y el 7 de agosto a la Fiscalía, empieza a minar el sistema electoral. Como diría Has Kelsen (jurista y filósofo austríaco de origen judío fallecido en 1973) en su obra, la esencia y el valor de la democracia, lo que constituye la parte esencial de la democracia, además de los partidos políticos, es la institucionalidad de elegir a una persona que obtiene la mayoría. No puede ser y él empieza a utilizar cuestionamientos acompañado de algunos actores de su gobierno para realizar manipulaciones, afrentas, pero también hechos tan graves como el pacto de Valledupar”, aseguró.

“Es que es sumamente grave que se envíen funcionarios de la más alta jerarquía a ofrecerle, lo han relatado en información pública esos líderes del paramilitarismo, a ofrecerles beneficios carcelarios para que atacarán nuevamente al doctor Álvaro Uribe Vélez, al hoy presidente Abelardo De La Espriella y algo que resulta pues hoy día hoy día muy ofensivo, al doctor Germán Vargas Lleras, que en paz descanse. Ese no es un hecho individual, es algo conjunto colaborado. La señora Angie Rodríguez ha declarado claramente que se le dio la instrucción de realizar ese hecho”, agregó Lombana.

“Entonces, si vemos secuencialmente son distintas acciones, pluralidad de acciones concertadas con distintos sujetos utilizando también poder político para atacar el proceso electoral, para quitarle legitimidad a la Registraduría, al señor registrador, al Consejo Nacional Electoral. Pero cuando perdieron las elecciones —cuando en buena hora ganó el doctor Abelardo— numéricamente ganó, legítimamente, el doctor De La Espriella, entra Petro sistemáticamente a cuestionar la transparencia del sistema electoral, a cuestionar la legitimidad de la democracia colombiana, la misma legitimidad que —como inteligentemente lo acaba de decir el doctor Cepeda— lo eligió a él y eligió mayoritariamente los senadores y representantes del Pacto Histórico”, agregó el abogado.

“El país no puede vivir de narrativas y de historias y de falsedades en X. El país tiene que —me refiero al país jurídico—. Las cortes también han sido ofendidas por el (ex) presidente Petro y por su gobierno, fueron las bases principales que salvaron la democracia colombiana en el gobierno pasado; la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la misma Corte Constitucional. Entonces, claro que hubo una asociación ilícita, una sumatoria de voluntades, que es lo que estoy pidiendo, se investigue y se valore por parte de la administración de justicia, porque cualquier observador objetivo o cualquier ciudadano llega a la conclusión de que lo de Valledupar es sumamente grave, pero además está ligado contra las amenazas de muerte contra el señor registrador nacional, está ligado contra los ataques a la Registraduría Nacional; y sumado a esa retórica y esos inventos de utilización de algoritmos y de falencias en los formularios electorales que todo obedece simplemente a una estrategia para atacar ese bien jurídico de los mecanismos de participación democrática, que son los que contempla el artículo 386 de perturbación de certamen electoral”, explicó el abogado.

“Este delito no lo había denunciado nadie, yo lo estudié, lo he discutido con los principales líderes del Partido Conservador encabezados por su presidente, el doctor Efraín Cepeda, y nos parece que es de la esencia de un partido histórico, como el Partido Conservador, llevar a la administración de justicia porque aquí lo que está en juego, repito, no es un interés individual . Es el interés colectivo en la solidez de Colombia como democracia misma y el futuro de los colombianos a elegir y ser elegido”, puntualizó.