¿La ley de rescate fiscal implicará eliminar ministerios?

El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella presentará próximamente el proyecto de ley de rescate fiscal, una iniciativa que busca ajustar y ordenar las finanzas públicas y corregir el déficit fiscal heredado de la administración anterior.

En El Debate de SEMANA, la excongresista Katherine Miranda habló sobre la posibilidad de que en texto del proyecto se incluya la eliminación de algunos ministerios. De acuerdo con la exrepresentante, habría un “ambiente positivo” en el Congreso al respecto debido a que hay duplicidad de funciones en algunas carteras.

“Para todos es innegable que hay mucha duplicidad de funciones en los ministerios. Hay que hacer una estudio muy juicioso y riguroso en, por ejemplo, lo que hace Prosperidad Social y lo que está haciendo el Ministerio de la Igualdad. En los temas de mujer o comunidad LGBTI la mitad está en el Ministerio del Interior, la otra mitad en el Ministerio de la Igualdad; hay componentes que se pueden fusionar”, dijo Miranda.

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