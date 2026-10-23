¿Retirada de visas anticipa que van por Petro?: “Existe riesgo de que afronte un juicio como lo está hoy viviendo Nicolás Maduro”

Estados Unidos anunció el jueves el retiro de visas a más de sesenta altos cargos, funcionarios y personalidades de Colombia y Bolivia, supuestamente vinculados a actividades de narcotráfico o corrupción.

Entre los 21 afectados en Colombia se encuentra Ricardo Roa Barragán, expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022.

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EE. UU. canceló las visas de Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol; Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo; Wadith Manzur, y otros

“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado. Los líderes de la alianza Escudo de las Américas, impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el crimen organizado en el continente, acordaron multiplicar esos esfuerzos conjuntos, recordó.

Colombia se sumó al Escudo de las Américas justo después de que asumió la Presidencia en agosto Abelardo De La Espriella.

Además del exjefe de campaña de Petro, aparecen en la lista el político regional Yahir Acuña, actual alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre. También el senador electo Wadith Manzur, que no alcanzó a posesionarse en el cargo porque la justicia ordenó su detención en marzo. La congresista Karen Manrique también forma parte de la lista.

Hace menos de un mes, el Departamento de Estado también les retiró la visa al empresario Euclides Torres y a la senadora Martha Peralta, así como a sus familias, como parte de la estrategia del Escudo de las Américas.

En El Debate, de SEMANA, los abogados Julián Quintana y Andrés Garzón debatieron respecto a los alcances de esta decisión. Y en el marco de sus argumentos fueron consultados respecto a si, detrás de estas acciones del Gobierno de Estados Unidos contra personas tan cercanas al expresidente Gustavo Petro, se anticipan posibles acciones judiciales contra el exmandatario colombiano, quien ya está en la lista negra de Estados Unidos, comúnmente conocida como Lista Clinton o la lista Ofac (Oficina de Control de Bienes Extranjeros, Ofac por sus siglas en inglés).

“Incluso Estados Unidos ya la ha tomado. Recordemos que Gustavo Petro no tiene visa y está en la lista Ofac. Incluso algunas fuentes en Estados Unidos han dicho que el (ex) presidente Petro tiene una investigación precisamente por estos delitos. ¿Cuáles? Narcotráfico y lavado. Incluso, déjeme recordarlo, el día de ayer el presidente de Ecuador, frente a la captura de una candidata presidencial, también reveló que existían pruebas de un presunto lavado de dinero del presidente Gustavo Petro con esta organización delincuencial en el Ecuador. Mire usted que son muchas aristas internacionales y que yo estoy seguro que Estados Unidos lo está investigando", señaló Quintana.

“Claro, hoy para Gustavo Petro creo que su menor problema es estar en la lista Ofac o lista Clinton. Es que existe el riesgo de que Estados Unidos lo procese y lo requiera por narcotráfico y lavado de activos, que ya sería una línea jurisdiccional donde la Fiscalía podría pedir la pretensión ante los jueces de Estados Unidos y que afronte un juicio, como lo está hoy viviendo el señor Nicolás Maduro”, agregó.

“Entonces, no se nos haga nada raro porque aquí los gringos no comen entonces de manifestaciones o arengas públicas en la Plaza de Bolívar. Entonces, hay que esperar qué decisiones toma Estados Unidos, pero insisto, allá no comen cuento de llenar la Plaza de Bolívar. El que ha cometido delito responde y eso lo hemos visto en precedentes anteriores con Estados Unidos. Y no solamente en Colombia”, agregó.

“Destaquemos algo, la quitada de las visas a los miembros de la Corte Penal Internacional. Claro que también es una medida que adopta Estados Unidos para proteger su jurisdicción, para proteger su autonomía. Por eso les digo, esto no es un tema puntual en Colombia, es un tema de protección universal a los intereses de los Estados Unidos. Y yo estoy muy seguro, que más pronto que tarde veremos decisiones en este sentido de los Estados Unidos”, aseveró.

Hace dos días, el excanciller Álvaro Leyva Durán dijo que también ve muy posible el escenario de tener a Gustavo Petro detenido en Estados Unidos.

Vea aquí las declaraciones de Quintana en el marco de El Debate:

Bolivia

En Bolivia, cuarenta ciudadanos se quedaron sin visa para ingresar o transitar por Estados Unidos, entre ellos el juez Julio Alba Flores y el magistrado Aldo Quezada, ambos de Santa Cruz, así como varios legisladores y el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce.

Asimismo, resultaron afectados el jefe de la actual bancada del partido Alianza Libre, Rafael López Mercado, y Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de Santa Cruz.

Otras personas sancionadas son Rony Suárez Milliet, investigado como parte de las pesquisas internacionales sobre el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, y el comandante de policía Freddy Bismarck Pereira, de Tarija, en la frontera con Argentina, antes director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico.

Washington ya había retirado a finales de septiembre la visa a otra veintena de altos funcionarios bolivianos, entre ellos el fiscal general del país, Roger Mariaca, que poco después fue detenido por la policía.

También impuso ese tipo de restricciones a ciudadanos de Perú y Ecuador. En términos prácticos eso significa que esos ciudadanos que tenían visa la verán revocada, y los que estaban en proceso no podrán solicitarla o serán rechazados.