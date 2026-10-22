Daniel Noboa, presidente de Ecuador, habló con SEMANA sobre la captura de la excandidata presidencial de Ecuador Luisa González, quien fue detenida por las autoridades policiales en la madrugada de este jueves, 22 de octubre.

Arrestan en Ecuador a Luisa González, excandidata presidencial del correísmo. Estas son las imágenes

González pertenece al movimiento político Revolución Ciudadana, afín al expresidente Rafael Correa (2007-2017) que fue inhabilitado para participar en las elecciones de alcaldes y prefectos que se celebrarán en noviembre.

“Apresaron a Luisa González. ¡¡¡YA BASTAAA!!!”, escribió en X el expresidente Rafael Correa (2007-2017), prófugo de la justicia ecuatoriana y condenado por corrupción. El exmandatario vive en Bélgica desde que dejó el cargo.

En ese contexto, el expresidente de Colombia Gustavo Petro comentó la publicación de Correa en X y envió un mensaje al gobierno de Daniel Noboa.

La candidata a la presidemcia en Ecuador Luisa González ha sido arrestada. En Ecuador se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral. El llamado escudo no es un escudo contra el narcotráfico sino un escudo contra la democracia. — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 22, 2026

“En Ecuador se desarrolla una verdadera dictadura, que comienza con un fraude electoral. El llamado escudo no es un escudo contra el narcotráfico, sino un escudo contra la democracia”, dijo Petro.

Al respecto, el mandatario ecuatoriano criticó la postura del expresidente colombiano y aseguró que “se enloquece” porque estaría inmerso en una estructura ilegal.

“Estamos desbaratando una estructura grande de narcotráfico y lavado de activos que incluye al expresidente Petro, por eso se enloquece y hace comentarios así”, dijo Noboa a SEMANA.

Sobre el caso de González, la fiscalía ecuatoriana “investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, por inconsistencias en los aportes y el origen lícito de los recursos”, agregó.

#ATENCIÓN | #FiscalíaEc y la Policía ejecutaron esta madrugada órdenes de detención en #Pichincha y #Manabí con fines de formulación de cargos contra 3 personas investigadas por su presunta participación en el delito de #LavadoDeActivos. https://t.co/UMexq8wAwk — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 22, 2026

Ese año, González perdió en segunda vuelta con 48% de los votos frente a Noboa. En enero las autoridades allanaron la vivienda de González. Entonces, la excandidata negó haber recibido dinero desde Venezuela.

Previas acusaciones contra Gustavo Petro

Cabe recordar que en una entrevista realizada por este medio, en abril de este año, Daniel Noboa acusó a Gustavo Petro de mantener vínculos indirectos con personas relacionadas con organizaciones criminales ecuatorianas.

El mandatario ecuatoriano aseguró que Gustavo Petro se reunió en Manta con integrantes del movimiento Revolución Ciudadana, algunos de los cuales tendrían nexos con alias Fito, líder de Los Choneros, hoy detenido en Estados Unidos.

El presidente ecuatoriano también criticó en ese momento la política de paz total y acusó al Gobierno colombiano en ese momento de debilitar la cooperación contra el narcotráfico.

Después de las declaraciones del presidente ecuatoriano, la crisis diplomática con el entonces gobierno de Gustavo Petro se agravó: Ecuador envió una nota de protesta y llamó a consultas a su embajador en Bogotá; Colombia también llamó a consultas a su representante. Se suspendieron las mesas de diálogo y escalaron las represalias comerciales, con aranceles de hasta el 100 %.