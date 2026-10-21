Campaña de Lula toma drástica decisión sobre candidatura de Bolsonaro a pocos días de la segunda vuelta

La campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva pidió este miércoles a la justicia electoral que anule la candidatura de su rival, Flávio Bolsonaro, por una presunta “interferencia” del gigante tecnológico Meta de cara al balotaje del domingo en Brasil.

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La empresa estadounidense, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha sido objeto de denuncias por parte del mandatario izquierdista, quien la acusa de supuestamente perjudicarlo con restricciones a los contenidos proselitistas en sus plataformas.

Tras la victoria del senador derechista en la primera vuelta, con el 47 % de los votos frente al 45 % obtenido por Lula, ambos candidatos aparecen ahora en empate técnico en las encuestas.

Lula aseguró ante los periodistas que espera una alta participación en las elecciones. Foto: Getty Images

El recurso de la campaña lulista ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) denuncia “abuso de poder económico y uso indebido de los medios de comunicación social” por Bolsonaro.

Pide la revocación de su candidatura porque “se beneficia” de una “manipulación algorítmica” de Meta contra la campaña del actual presidente.

Aunque la empresa niega las acusaciones, ha admitido fallos atribuidos a “problemas técnicos” que no habrían afectado solo a Brasil.

“No es solo falta de transparencia de Meta, sino también de diligencia para resolver rápidamente los problemas que aparecen”, dijo a la AFP João Brant, asesor de estrategia digital de la campaña de Lula.

El candidato presidencial Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal. Foto: AP Photo/Eraldo Peres

Afirmó que existe “preocupación” en el campo lulista por un “alineamiento evidente entre Meta y el gobierno de Estados Unidos”.

Lula ha denunciado en varias ocasiones que Washington intenta interferir en favor del hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), aliado de Donald Trump.

Meta ha asegurado que cumple órdenes del TSE para asegurar la igualdad en la distribución de contenidos a ambas campañas.

Un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas instó este miércoles a Meta a “proteger la expresión política” en Brasil y evaluar si actuó de forma “desproporcionada” contra un candidato, sin mencionar a cuál.

Flávio Bolsonaro también presentó el martes un recurso al TSE para anular la candidatura de Lula, por la presunta difusión masiva de acciones de gobierno en período electoral a través de una cuenta gubernamental de WhatsApp.

La Policía Federal aseguró que la jornada avanza sin hechos que comprometan la votación. Foto: AFP

Tras la derrota en la primera vuelta, Lula relanzó su estrategia digital e incluso se proclamó “rey del selfi”.

Aunque hasta ahora no usaba celular, este miércoles anunció que había adquirido uno, tal como se lo había prometido al “Ejército de Lula”, un canal de WhatsApp con más de siete millones de seguidores que se ha convertido en un instrumento clave de la campaña.

Lula y Bolsonaro registran una intención de voto del 44 % y el 45 %, respectivamente, sobre el total de sufragios, según una encuesta divulgada por el instituto Quaest.

Flavio Bolsonaro y Lula Da Silva Foto: GETTY IMAGES

El sondeo muestra que la cantidad de indecisos creció considerablemente tras un debate televisado el domingo.