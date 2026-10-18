Tras una jornada de movilizaciones de la derecha y la izquierda, incluidos actos en el mar, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo en su primer cara a cara, a una semana de un balotaje en un Brasil muy polarizado.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, venció la primera vuelta del 4 de octubre con 47% de los votos, frente a 45% del izquierdista Lula.

El primer tema del debate fue sobre la seguridad pública del país y la mejora de la seguridad y la solución del problema de crimen organizado en territorios dentro de Brasil.

Flávio Bolsonaro começa destroçando o Lula no debate kkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/idCxfjeE5r — Alex Moretti (@Alexmorettibr) October 18, 2026

“Voy a declarar la guerra al narcoterrorismo ya las organizaciones narcoterroristas”, dijo Bolsonaro asegurando que combatirá a los delincuentes para que la ciudadanía pueda perder el miedo colectivo.

“Voy a recuperar cada barrio, cada territorio”, dijo Bolsonaro asegurando que su prioridad será llevar a los “bandidos” a la cárcel.

Lula aseguró que conoce bien al país y que se encargará de tener una alianza con las alcaldías y gobernaciones locales para combatir a la operación criminal que opera actualmente en Brasil.

“Ya aprobé la Ley Antifacciones, que incrementa las penas de prisión”, declaró Lula.

En otra fase del enfrentamiento, Bolsonaro trató de poner contra las cuerdas a Lula mediante señalamientos de corrupción relacionados con su hijo, mientras que el mandatario lo tachó de embustero y lo acusó de participar en una conspiración desde Estados Unidos.

“Ustedes están en los Estados Unidos tramando contra Brasil”, dijo el presidente Lula.

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