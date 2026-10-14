Iván Duque y otros expresidentes anuncian respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro a la presidencia de Brasil: “Determinante para el futuro de América”

El expresidente Iván Duque respaldó la aspiración de Flávio Bolsonaro a la presidencia de Brasil en la segunda vuelta, que se llevará a cabo el 25 de octubre. Así lo oficializó a través del Grupo Libertad y Democracia, del que hacen parte varios expresidentes.

En un comunicado de prensa, los expresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia, que aseguran estar comprometidos con la defensa de la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales en América y el Caribe, indicaron: “Expresamos nuestro respaldo a la candidatura de Flávio Bolsonaro a la presidencia de Brasil”.

Los exmandatarios coincidieron en que creen en un Brasil que avance por el camino de la libertad, la seguridad, el crecimiento económico y la generación de oportunidades para todos los ciudadanos.

“Consideramos fundamental promover políticas que fortalezcan las instituciones democráticas, estimulen la inversión, impulsen la iniciativa privada y contribuyan a la prosperidad de las familias brasileñas”, afirmaron.

Brasil, a juicio del Grupo Libertad y Democracia, desempeña un papel determinante en el presente y futuro de América Latina. “Su estabilidad democrática, su desarrollo económico y su liderazgo regional son esenciales para la construcción de un continente más libre, seguro y próspero”, expresaron.

Asimismo, reiteraron su compromiso con el respeto a la voluntad popular, la transparencia electoral y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, “pilares indispensables para el futuro de Brasil y de toda nuestra región”.

El documento lo firmaron los expresidentes Iván Duque, de Colombia; Mario Abdo Benítez, de Paraguay; Guillermo Lasso, de Ecuador; Mariano Rajoy, de España; y Mireya Moscoso, de Panamá. También Luis Fortuño, exgobernador de Puerto Rico.

De igual modo, se sumaron Vicente Fox, expresidente de los Estados Unidos Mexicanos; Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador; Juan Guaidó, expresidente (e) de Venezuela; Mauricio Macri, expresidente de Argentina; y Jorge ‘Tuto’ Quiroga, exjefe de Estado de Bolivia.