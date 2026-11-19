El expresidente Iván Duque publicó un video en sus redes sociales en el cual recuerda uno de los momentos más duros de su gobierno: la pandemia de la Covid 19.

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“Nos dijeron que parecía imposible. Que era demasiado difícil. Que había cosas que simplemente no iban a pasar. Pero los colombianos sabemos algo: cuando toca levantarse, nos levantamos. Y cuando toca enfrentar las dificultades, les ponemos el pecho”, dice la voz del video.

Las imágenes recuerdan que “entre 2018 y 2022 nos tocó enfrentar una de las pruebas más grandes de nuestra historia: una pandemia que paralizó al mundo, cerró negocios y puso millones de empleos en riesgo. Pero no nos quedamos quietos. Seguimos trabajando para que la economía creciera un 10,6 % en 2021, para que millones de hogares recibieran ayudas, cientos de miles de familias encontraran oportunidades para tener o mejorar su vivienda, y para que más de 36 millones de colombianos completaran su vacunación contra el Covid-19. Una tarea casi imposible”.

En el video también se recuerda una de las obras más importantes en materia de infraestructura y fue la apertura del Túnel de La Línea. “Porque los grandes desafíos no se superan con excusas. Se enfrentan con decisiones, trabajo y determinación. Nos dijeron que no se podía. Y juntos logramos lo imposible”, concluye.