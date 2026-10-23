Iván Duque habla sobre salud mental: “Hay una epidemia de soledad en jóvenes que están ensimismados en la adicción digital”

SEMANA: Presidente, esta es la tercera edición del Global Development Forum organizado por la fundación I+D que usted lidera con su esposa, María Juliana Ruiz. La primera fue de inteligencia artificial, la segunda fue de energía y esta conversación es de salud mental. ¿Por qué abordar este tema en este momento?

Iván Duque: Porque este es un tema que no podemos dejar pasar. Yo creo que hemos estado mirándolo con distancia en muchos lugares y, en algunos casos, quizás ha sido un tema que se ha puesto a un lado. Estamos hablando de un mundo donde 1.200 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental, donde 322 millones de personas en el mundo hoy padecen temas tan difíciles como la depresión y donde solamente una de cada diez personas en países como los nuestros tiene atención especializada; más aún cuando América Latina y el Caribe ya tiene hoy cerca del 15 % de la población con algún tipo de trastorno mental.

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Entonces, invertir en la prevención, invertir en la protección mental, invertir en los entornos de socialización y minimizar a lo más que se pueda todas estas exposiciones a la dopamina inducida de la dependencia y adicción digital... Todo esto suma dentro de una ecuación donde tenemos que proteger el cerebro humano como una infraestructura fundamental para el desarrollo. Eso es lo que queremos desde la óptica de nuestra filosofía.

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SEMANA: En este foro, usted llamó la atención sobre esa “epidemia de la soledad” que viven tantas personas por cuenta de la digitalización, el afán de estar conectados y la ausencia de espacios de contacto humano. Eso no solo ha sido por las pantallas, sino por tantos años que vivimos en esa pandemia que a usted le tocó liderar como presidente.

I. D.: Yo creo, Cristina, que tenemos que mirar esto primero con la identidad compleja de que la ansiedad y la depresión se han triplicado en países como los Estados Unidos en una década. Colombia no es la excepción. Los fenómenos de ansiedad y depresión están creciendo y eso se traduce también en un aumento de suicidios, así como en una especie de epidemia de soledad en jóvenes que están ensimismados en la adicción digital y que están recibiendo esa recompensa de dopamina inducida y artificial que termina alejándolos del entorno de convivencia, el cual es fundamental para la salud mental.

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Entonces, abordar esto desde esa perspectiva no catastrofista y entendiendo que podemos hacer mucho más si invertimos en salud mental, si tenemos muchos más terapeutas, si tenemos diagnósticos tempranos, si tenemos la posibilidad de dotar a los padres y a los entornos escolares de capacidades para manejar este tipo de situaciones con nosotros y sobre todo con nuestros hijos, creo que estamos haciendo algo importante.

SEMANA: ¿A qué le han apostado?

I.D: Lo que buscamos desde la Fundación es, primero, plantear que esto es un asunto de todos. Hoy estamos lanzando un reporte sobre salud mental donde ese es el primer tema. El segundo es cómo vamos a disponer más recursos. El tercero, cómo vamos a quitar elementos de adicción digital entendiendo que la tecnología debe ayudar a crear, pero no a volvernos dependientes del consumo permanente y estar conectados, sobre todo desde edades tempranas. Y por último, que también es relevante en toda esta ecuación, el cambio demográfico que estamos viendo está envejeciendo a la población: hay menos nacimientos y no se está dando una tasa de reemplazo que haga sostenibles los sistemas fiscales y de salud en el futuro. Entonces, si la población envejece, ¿qué estamos haciendo también para tratar diagnósticos y patologías de enfermedades mentales en esa población que muy pronto va a ser más del 25 % o 30 % de la población colombiana?.

SEMANA: Hoy ya es claro que una libertad total de estas plataformas tecnológicas no es posible y muchos países avanzan en una regulación, algunos han prohibido el acceso de los menores de 16 años a celulares. ¿Usted qué cree que debería pasar en Colombia en ese sentido?

I. D.: Yo creo que hay que adoptar conciencia, y la conciencia ayuda. Cristina, hace 30 o 40 años el consumo de tabaco en el mundo era desbordado y la sociedad fue tomando medidas para que hubiera pedagogía y se fuera restringiendo en función de la salud colectiva. O cuando vemos lo que ha sucedido también con la comida chatarra, donde hay mayor información y un mayor conocimiento; si bien alguien puede comerse un snack y disfrutar de momentos donde puede haber, como decimos coloquialmente, esos “pecaditos alimenticios”, hoy hay más conciencia en los niños sobre qué tipo de alimentos son más saludables y mejores para ellos en el futuro.

SEMANA: ¿Y frente a la adicción que produce estar frente a una pantalla qué procede?

I. D.: Lo propio tenemos que hacerlo también con el consumo digital. Hoy vemos que en Estados Unidos un adolescente está pasando al menos 6 horas diarias conectado a una pantalla, como lo veíamos hoy en la presentación del profesor de Harvard, Nassir Ghaemi. Pues hay que reducir ese tiempo, hay que permitir que se hagan cosas creativas con la tecnología, pero no mantener un nivel de dependencia que nos convierta en seres aislados de la interacción, con una ansiedad de pertenecer a algo que no es interactivo con la comunidad y que, por el contrario, empieza a despertar fenómenos de traumas psicológicos que pueden inclusive repercutir en niveles de violencia.

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Creo que en buen momento estamos poniendo esta conversación sobre la mesa y estamos trayendo a expertos, no solamente desde el lado de la salud, sino también del emprendimiento y del entorno laboral: personas que están ayudando a diseñar espacios de bienestar y a evaluar cómo podemos crear una conciencia individual de responsabilidad frente a nuestra salud mental.

SEMANA: Me llamó la atención la relación que usted hizo entre invertir en salud mental, como una inversión también en la vejez y en lo que seremos cada uno de viejos. ¿A qué se refería?

I. D.: Bueno, Cristina, yo creo que hay varias cosas que están sucediendo. La tasa de natalidad de Bogotá es 0,8 hoy; eso quiere decir que es la más baja quizás en más de 40 años, y la población mayor de 60 años en Bogotá se va a duplicar en los próximos 10 años.

Estamos envejeciendo y vamos a envejecer, entonces la pregunta es: ¿vamos a vivir más? La respuesta es sí. Hoy hay muchos más tratamientos, más medicina y más conciencia para prolongar la vida, pero hay que prolongarla con calidad y hay que minimizar patologías y enfermedades mentales que pueden hacer que tengamos vejeces traumáticas o de altísima dependencia, inclusive en los sectores más vulnerables de la población. Saber conversar sobre la higiene del sueño, hablar sobre la práctica deportiva, sobre la salud y la nutrición... todo esto es hablar de bienestar. Y hay que poner la conversación sobre bienestar y longevidad también asociada con la salud mental.