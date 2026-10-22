“La salud mental está adquiriendo un protagonismo sin precedentes”: expresidente Duque desde HumanaMENTE

Desde el auditorio de la Universidad EAN en Bogotá, el expresidente Iván Duque hizo la apertura de HumanaMENTE, un foro internacional realizado justo en el Día de la Salud Mental.

“El reto más sensible; así como el mundo avanza en múltiples frentes, la salud mental está adquiriendo un protagonismo que quizás nunca antes había estado tan presente en nuestra realidad social”, indicó.

“Estamos ante un mundo de transformaciones muy rápidas, transformaciones que impactan no solamente en la salud mental de individuos, sino también en la forma en que la sociedad aborda la salud mental”, aseveró el expresidente al inicio del foro.

Duque también aseguró que en los últimos 30 años ha habido un fenómeno de transición de la interacción social en la niñez y adolescencia a un aislamiento cada vez más notorio: “Estamos pasando de los juegos colectivos a la interacción en soledad con dispositivos digitales”, dijo.

La salud mental y el cerebro: el prestigioso profesor de Oxford, Zoltán Molnar habla en SEMANA. Estará en foro invitado por el expresidente Duque y su esposa

Para Duque, esta transformación ocurre en paralelo con un aumento de los problemas de salud mental y con una pérdida de los vínculos colectivos. “Nunca antes habíamos visto en el mundo un crecimiento más acelerado de los sentimientos de soledad. Y de soledad desde edades tempranas”, expresó.

El expresidente advirtió que la ansiedad y la depresión requieren atención oportuna, especialmente entre niños y adolescentes. Según explicó, cuando estos problemas no se identifican ni se tratan a tiempo, pueden agravarse y derivar en situaciones más complejas, incluidos desenlaces relacionados con el suicidio.

Iván Duque, expresidente de la República. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Duque también llamó la atención sobre la dimensión regional del problema. Durante su intervención, sostuvo que cerca del 15 % de los habitantes de América Latina presenta algún tipo de trastorno mental y cuestionó si las sociedades están hablando lo suficiente sobre sus consecuencias.

“Estamos hablando, en términos de los costos laborales, que al año se están perdiendo cerca de 12.000 millones de jornadas laborales por incidentes de salud mental”, afirmó.

También mencionó que, según las cifras que expuso, el costo de los problemas de salud mental en Europa puede superar los 600.000 millones de dólares anuales, cerca del 4 % del producto interno bruto de la Unión Europea.

Obesidad y salud mental en Colombia: dos desafíos que exigen atención oportuna

El exmandatario añadió que en el mundo alrededor de 1.200 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental y que 322 millones viven con depresión, cifras que utilizó para insistir en la necesidad de ampliar la atención. En ese sentido, señaló que, en países de la región, solo una de cada 10 personas tendría acceso a algún tipo de atención medianamente especializada para tratar estos problemas.

“Si alguien tiene duda de que la salud mental no es un tema de desarrollo, ahí está la respuesta. Sí lo tiene y amerita de parte de nosotros una acción propositiva, creativa, empática”, sostuvo.

Iván Duque desde HumanaMENTE. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Expertos de Harvard y Oxford, investigadores de Gallup, líderes empresariales, representantes de organismos internacionales y exjefes de Estado están reunidos este jueves para debatir sobre este tema.

“La premisa es que la salud mental es parte esencial del capital humano y una condición para que las personas desarrollen su potencial y las sociedades amplíen sus oportunidades de progreso”, señala la invitación al evento.

El encuentro cuenta con un selecto grupo de invitados internacionales. El doctor Nassir Ghaemi, de Harvard, ofrecerá una radiografía de la salud mental mundial; el doctor Zoltán Molnár, de la Universidad de Oxford, profundizará en el conocimiento del cerebro humano, y Dan Foy, de Gallup, aportará evidencia sobre las emociones y las experiencias de las personas a escala global.

También estarán Juan Carlos Ortiz, el economista de salud en la División de Salud, Nutrición y Población del BID en Washington D. C.; Pedro Bernal Lara, el presidente ejecutivo de Libra Group; George Logothetis; el expresidente del Gobierno de España y presidente ejecutivo de la Fundación Faes, José María Aznar; el expresidente de la República del Ecuador, Guillermo Lasso; el embajador de la Unión Europea ante la República de Colombia, François Roudié; la ex primera ministra del Reino Unido, Theresa May; y el director regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), Elkin Velásquez.

Iván Duque en el foro HumanaMENTE. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Asimismo, el foro reunirá a destacados líderes del sector diplomático, tecnológico y corporativo, entre los que figuran el jefe de misión adjunto de la Embajada de Australia en Colombia, Andrew Cóng; la profesora asociada en el Berkman Klein Center para Internet y Sociedad de la Universidad de Harvard, Sandra Cortesi; la psiquiatra, psicoanalista y cofundadora del Center for Natural Intelligence, Dra. Gita Vaid; el empresario y altruista Carlos Malatesta; la vicepresidenta de Recursos Humanos para la región South LAC de Mastercard, Catalina Muñoz; la presidenta del Banco Popular, María Fernanda Suárez; el presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo; y el CEO de Action Black, Wilder Zapata.

Yahira Guzmán, psiquiatra, habla en SEMANA sobre las claves para educar y cuidar la salud mental en épocas modernas

Por su parte, el ámbito educativo, la defensa de los derechos humanos y la filantropía estarán representados por la directora de Desarrollo Socioemocional y Bienestar en Alianza Educativa, Charlotte Greniez; la directora de Profesores e Investigación de la Facultad de Medicina en la Universidad de La Sabana, Dra. Yahira Guzmán; y el especialista en educación en Ciencias Sociales de The Greene School, Steven Hammerman.

El cofundador de Global Infrastructure Partners (GIP), senior managing director en BlackRock y miembro ejecutivo del Ucla Bedari Kindness Institute, Matt Harris, cerrará el evento en una charla con el expresidente Duque.