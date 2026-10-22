Fuentes del Comando General de las Fuerzas Militares confirmaron que se lanzó en las últimas horas un bombardeo contra el ELN en del departamento de Nariño.

La información que han entregado hasta el momento las autoridades es limitada. Sin embargo, indicaron que se está haciendo el procedimiento de ingresar las tropas al área para poder verificar el número de bajas del enemigo.

Es de anotar que el ELN es una de las estructuras criminales priorizadas por el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que la declaró como terrorista y dedicada al negocio del narcotráfico.

Es de anotar que es el quinto bombardeo que lanza el gobierno actual en contra de los grupos criminales. El otro bombardeo contra el ELN lo lanzó la Fuerza Pública en Norte de Santander, una de las regiones donde tiene mayor presencia la guerrilla.

Para este segundo caso contra el ELN, según las fuentes militares, el bombardeo estaría dirigido contra guerrilleros del frente guerra occidental que delinquen en esta región del país.

En el departamento de Nariño la situación de orden público es compleja, al igual que en departamentos como Cauca, Norte de Santander, y Antioquia, en donde hay diversos factores de violencia como consecuencia la presencia de estructuras de alto impacto como el Clan del Golfo, diferentes facciones de las disidencia de las Farc como las Iván Mordisco, Calarcá la Segunda Marquetalia de Iván Márquez.

Soldados verifican número de bajas de ELN tras el último bombardeo en Nariño. Foto: Foto X @BLUSantanderes

Otra de las estructuras fuertes en Nariño son los Comandos de Frontera de alias Araña, quien fue recientemente extraditado a los Estados Unidos por negocios relacionados con narcotráfico.