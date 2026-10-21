Desde el aire: así registró el Ejército la destrucción de un laboratorio de cocaína del ELN

Desde un dron de alta capacidad, el Ejército registró la destrucción de un laboratorio de cocaína de la guerrilla del ELN en Norte de Santander.

Las imágenes muestran una gran columna de humos grises subiendo por medio de los robustos árboles que cubren toda la región donde se llevó la intervención.

De acuerdo con el Ejército, “en las últimas horas, el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales, CONAT, del Ejército, en una operación conjunta y coordinada con la Fuerza Aérea y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, de la Fiscalía, ubicó y destruyó de manera controlada un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda San Roque, municipio de Sardinata, Norte de Santander”.

Instalaciones de un laboratorio de cocaína del ELN en Norte de Santander. Foto: Ejército.

Agregó la autoridad militar que “la infraestructura ilegal, que sería utilizada por el grupo armado organizado GAO ELN, Frente Juan Fernando Porras Martínez, tendría una capacidad de producción semanal de hasta 1000 kilogramos de cocaína. Durante la operación, las tropas incautaron 1149 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 701 kilogramos de insumos sólidos, 1420 galones de acetona y 2025 galones de insumos líquidos”.

Así mismo indicó el Ejército que “en las dos edificaciones que conformaban el complejo cocalero también fueron hallados 6 extractores de aire, 2 equipos de destilación conocidos como marcianos, 2 calentadores industriales denominados dragones y 3 extractores de líquidos llamados hamacas. Estos elementos eran utilizados en el proceso de fabricación de narcóticos”.

Fuerza pública y CTI en laboratorio de cocaína del ELN en Norte de Santander. Foto: Ejército.

La investigación de la inteligencia militar, dijo el Ejército, concluye temporalmente que el producto del destruido laboratorio tenía como destino Estados Unidos. “De acuerdo con información de inteligencia militar, el estupefaciente producido en esta infraestructura presuntamente hacía parte de una cadena internacional de narcotráfico que utilizaría las costas de La Guajira como punto de salida, con destino al estado de Florida, Estados Unidos, mediante el uso de lanchas rápidas tipo Go Fast y rutas marítimas que pasarían por Costa Rica y República Dominicana”.