Abelardo De La Espriella anuncia nuevo golpe contra el ELN y publica fotos de lo que hizo el Ejército: “Se les acabó la fiesta”

El presidente Abelardo De La Espriella anunció un nuevo golpe en contra del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En esta ocasión todo se dio en la vereda San Roque, municipio de Sardinata, en Norte de Santander.

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De acuerdo con el jefe de Estado, el Ejército Nacional, a través de la División de Aviación y Asalto Aéreo y el Comando Contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), llevó a cabo la operación OKLAHOMA 035.

En la misma, se logró ubicar y destruir un laboratorio de procesamiento de cocaína perteneciente al frente Juan Fernando Porras Martínez, grupo que hace parte de la mencionada guerrilla.

De La Espriella precisó que los resultados fueron: 1.149 kilos de cocaína incautados, 151 kilos de pasta base de coca y más de 3.400 galones de sustancias químicas líquidas utilizadas para producir cocaína.

Asimismo, se hallaron centenares de kilos de insumos químicos sólidos y se destruyó la infraestructura que era utilizada para el procesamiento de la droga.

En la publicación, que hizo a través de su cuenta de X, el presidente confirmó en cuánto dinero se traduce este nuevo golpe en contra del ELN.

“La operación representa una afectación económica directa estimada en 1.067 millones de pesos, debilitando las finanzas y la capacidad logística de esta estructura narcoterrorista”, dijo.

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El máximo mandatario dejó en claro que durante su administración no se descansará para debilitar a este tipo de grupos narcoterroristas, que siembran terror en muchas zonas del país y que ganan dinero con el narcotráfico.

“¡Se les acabó la fiesta a los narcoterroristas! Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus laboratorios, incautar su cocaína, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia", escribió.

Imagen referencia de un miembro del ELN. Foto: Guillermo Torres Reina

El jefe de Estado cerró su mensaje diciendo: “En la era del Tigre, cada laboratorio destruido significa menos dinero para financiar el terrorismo y más seguridad para los colombianos”.

Además, acompañó la publicación con las imágenes de la operación que llevó a cabo el Ejército y que permitió este gran resultado.