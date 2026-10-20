Abelardo De La Espriella le envió mensaje al Clan del Golfo tras golpe contundente contra el narcotráfico

Un nuevo operativo contra las redes del narcotráfico se concretó en la costa pacífica colombiana tras una intervención militar encabezada por las fuerzas navales.

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A través de sus canales oficiales de comunicación, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reportó la incautación de 1.645 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el sector de Playa Octavia, ubicado en jurisdicción del municipio de Juradó, departamento del Chocó.

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El procedimiento táctico fue llevado a cabo por la Armada Nacional mediante la articulación entre la Fuerza Naval del Pacífico y la Inteligencia Naval. Según la información suministrada por la Casa de Nariño, el alijo de estupefacientes pertenecía a la subestructura Wilmar de Jesús Úsuga Castaño, facción armada vinculada a la organización criminal conocida como Clan del Golfo. La Armada Nacional interceptó el cargamento de más de una tonelada y media de cocaína adscrito al Clan del Golfo.

Estrategia contra las economías ilícitas en la región

El jefe de Estado ponderó el impacto del decomiso sobre la logística y la capacidad financiera del grupo armado ilegal, al señalar que la sustancia no logrará ingresar a los circuitos del microtráfico ni a los mercados de distribución internacional.

¡OTRO GOLPE CONTUNDENTE AL NARCOTERRORISMO EN EL PACÍFICO COLOMBIANO! En playa Octavia, municipio de Juradó, Chocó, nuestra Armada Nacional, a través de la Fuerza Naval del Pacífico y gracias al trabajo de Inteligencia Naval, incautó 1.645 kilos de cocaína, cargamento que está vinculado a la subestructura narcoterrorista «Wilmar de Jesús Úsuga Castaño» del Clan del Golfo. ¡Más de una tonelada y media de cocaína que no llegará a los mercados internacionales y cuyos recursos no financiarán las actividades criminales de esta organización narcoterrorista! Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus economías ilícitas, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia. No habrá territorio de Colombia donde puedan sentirse seguros para delinquir. ¡En la era del Tigre, el miedo cambió de bando! ¡Bienvenidos a la Patria Milagro! ¡Firme por la Patria! ¡Que viva Cristo Rey! (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 21, 2026

En su pronunciamiento oficial, el mandatario ratificó la continuidad de los operativos militares en zonas estratégicas de embarque y corredores fluviales. “Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus economías ilícitas, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia”, aseveró el gobernante.

Finalmente, la Presidencia de la República reiteró el compromiso de las Fuerzas Militares para sostener la presencia institucional en las costas del país y neutralizar el accionar de los grupos al margen de la ley. “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando”, concluyó el presidente.