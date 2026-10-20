Política

Abelardo De La Espriella le envió mensaje al Clan del Golfo tras golpe contundente contra el narcotráfico

La Armada Nacional incautó más de 1,5 toneladas de cocaína pertenecientes al Clan del Golfo en el departamento del Chocó.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

20 de octubre de 2026 a las 8:31 p. m.
Abelardo De La Espriella anunció que la Armada Nacional decomisa 1,6 toneladas de cocaína del Clan del Golfo.
Abelardo De La Espriella anunció que la Armada Nacional decomisa 1,6 toneladas de cocaína del Clan del Golfo. Foto: Presidencia

Un nuevo operativo contra las redes del narcotráfico se concretó en la costa pacífica colombiana tras una intervención militar encabezada por las fuerzas navales.

El exnarco envió una carta al presidente Abelardo De La Espriella ofreciendo los bienes para la reconstrucción de ciudades tras el terremoto del pasado 10 de agosto.
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A través de sus canales oficiales de comunicación, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, reportó la incautación de 1.645 kilogramos de clorhidrato de cocaína en el sector de Playa Octavia, ubicado en jurisdicción del municipio de Juradó, departamento del Chocó.

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El procedimiento táctico fue llevado a cabo por la Armada Nacional mediante la articulación entre la Fuerza Naval del Pacífico y la Inteligencia Naval. Según la información suministrada por la Casa de Nariño, el alijo de estupefacientes pertenecía a la subestructura Wilmar de Jesús Úsuga Castaño, facción armada vinculada a la organización criminal conocida como Clan del Golfo. La Armada Nacional interceptó el cargamento de más de una tonelada y media de cocaína adscrito al Clan del Golfo.

Estrategia contra las economías ilícitas en la región

El jefe de Estado ponderó el impacto del decomiso sobre la logística y la capacidad financiera del grupo armado ilegal, al señalar que la sustancia no logrará ingresar a los circuitos del microtráfico ni a los mercados de distribución internacional.

En su pronunciamiento oficial, el mandatario ratificó la continuidad de los operativos militares en zonas estratégicas de embarque y corredores fluviales. “Vamos a perseguirlos sin descanso, destruir sus economías ilícitas, quitarles sus recursos y llevar a sus cabecillas ante la justicia”, aseveró el gobernante.

Finalmente, la Presidencia de la República reiteró el compromiso de las Fuerzas Militares para sostener la presencia institucional en las costas del país y neutralizar el accionar de los grupos al margen de la ley. “En la era del Tigre, el miedo cambió de bando”, concluyó el presidente.