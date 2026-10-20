Carlos Alonso Lucio respondió a los cuestionamientos de Carlos Carrillo e invitó a Angie Rodríguez para hablar contra el exdirector de la UNGRD

Al dirigente político Carlos Alonso Lucio no le gustó la manera en que el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, se refirió a él en su cuenta oficial de X. Y estalló en las redes sociales.

Carrillo, quien hace parte del Pacto Histórico, escribió en X: “El creador del concepto mismo de la patria milagro es Carlos Alonso Lucio, hoy un superpoderoso de la Casa de Nariño y desde hace más de 20 años amigote de Abelardo De La Espriella. Lucio, a sus 19 años, ya estaba al lado de Pizarro; incluso, el día del atentado que casi le cuesta la vida a Antonio Navarro, ahí estaba Lucio”.

El Debate: entrevista a Carlos Alonso Lucio, gerente programático del presidente electo Abelardo De La Espriella. Foto: Alejandro Acosta

Lo llamó el “cerebro detrás del proyecto político que hoy gobierna Colombia” y dijo que “fue un prometedor dirigente del M-19. Ambos, Pizarro y Lucio, firmaron la paz; Pizarro le apostó a la democracia y murió desarmado, haciendo política en paz bajo las balas de un sicario adolescente pagado por el brazo armado de la derecha: los paracos. Lucio, en cambio, logró envejecer, siguió en la política, se torció, delinquió por codicia, fue condenado, se escapó prófugo de la justicia, reapareció al lado del joven Abelardo como relacionista público de los paramilitares y hoy disfruta de las mieles del poder”.

Lucio, visiblemente molesto, respondió: “Este señor, Carlos Carrillo, alto funcionario del gobierno de Gustavo Petro y exdirector de la UNGRD, acaba de escribir uno de sus trinos incendiarios y mentirosos. Esta vez me agrede y me señala de corrupción. Gran mentira. Jamás sobre mí ha pesado un cargo de corrupción”.

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre. Foto: Guillermo Torres / Semana

Dijo que Carlos Carrillo utiliza su estilo “porque ahora quiere incursionar como candidato a la Alcaldía de Bogotá. Pero lo que no le cuenta a la ciudadanía es que él sí está siendo investigado por un hecho impresentable desde el punto de vista moral, político y aún desde el punto de vista legal: hechos que tienen que ver nada más y nada menos que con la violencia política de género. Muy propio no solo de él, sino de Gustavo Petro, Hollman Morris, el caricaturista Matador. Es decir, de ese Pacto Histórico que es misógino, odiador de mujeres, irrespetuoso con ellas, muchas veces criminales contra las mujeres periodistas, funcionarias, líderes, madres de cabeza de familia, mujeres de hogar”.

Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Anunció a la opinión pública que, para que el país conozca los hechos que salpican a Carlos Carrillo, “he invitado a Angie Rodríguez, quien denuncia estas situaciones a Carlos Carrillo”.

La exdirectora del Dapre y exgerente del Fondo Adaptación, quien emprendió acciones judiciales contra el exdirector de la UNGRD, participará en el programa digital de entrevistas de Carlos Alonso Lucio este miércoles a las 8:00 p. m.