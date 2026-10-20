La Fiscalía compulsó copias para investigar al expresidente Gustavo Petro por el “Pacto de Valledupar”

La Fiscalía confirmó este martes, 20 de octubre, que desde el pasado 31 de agosto se adelanta una investigación por lo que se conoció como el llamado “Pacto de Valledupar”, las reuniones que se concretaron entre delegados del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y exjefes paramilitares.

Como parte de estas investigaciones, el ente acusador aseguró que se compulsaron copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue la presunta responsabilidad del ahora expresidente Petro en los hechos que son materia de indagación.

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