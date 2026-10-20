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La Fiscalía compulsó copias para investigar al expresidente Gustavo Petro por el “Pacto de Valledupar”

El ente acusador advirtió que se abrió una investigación en la delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

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Redacción Semana
20 de octubre de 2026 a las 6:03 p. m.
El Diálogo Social que se estableció con los exjefes paramilitares en Valledupar, en plena campaña electoral, se planteaba como un cierre del Pacto de Ralito. Sin embargo, según Angie Rodríguez, la intención era enlodar a políticos de oposición y afectar la aspiración de Abelardo De La Espriella.
El Diálogo Social que se estableció con los exjefes paramilitares en Valledupar, en plena campaña electoral, se planteaba como un cierre del Pacto de Ralito. Sin embargo, según Angie Rodríguez, la intención era enlodar a políticos de oposición y afectar la aspiración de Abelardo De La Espriella. Foto: MinInterior.

La Fiscalía confirmó este martes, 20 de octubre, que desde el pasado 31 de agosto se adelanta una investigación por lo que se conoció como el llamado “Pacto de Valledupar”, las reuniones que se concretaron entre delegados del gobierno del entonces presidente Gustavo Petro y exjefes paramilitares.

Como parte de estas investigaciones, el ente acusador aseguró que se compulsaron copias ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue la presunta responsabilidad del ahora expresidente Petro en los hechos que son materia de indagación.

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