Por pacto de Valledupar, revelado por SEMANA, Procuraduría abre investigación a Armando Benedetti y Angie Rodríguez

El escándalo generado por el plan que se habría fraguado desde la Casa de Nariño, en el gobierno del presidente Gustavo Petro, que tenía como finalidad persuadir a los antiguos jefes paramilitares para que enlodaran al actual presidente Abelardo De La Espriella, al exmandatario Álvaro Uribe y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras, ya está pasando factura a sus protagonistas.

Exclusivo: Angie Rodríguez reveló el plan del Gobierno Petro para que exjefes paramilitares acusaran a Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras en medio de la campaña presidencial

La Procuraduría General de la Nación acaba de abrir investigación contra el entonces ministro de Interior, Armando Benedetti, y contra la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, por su presunta participación en el plan que buscaba afectar el proceso electoral.

Angie Rodríguez y Armando Benedetti. Foto: SEMANA

La decisión tomada por la Procuraduría pide “abrir investigación disciplinaria en contra de Armando Alberto Benedetti Villaneda, identificado con cédula de ciudadanía XXX, en condición de ministro del Interior, y Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, identificada con cédula de ciudadanía XXX, en condición de directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), para la época de ocurrencia de los hechos investigados. Lo anterior, de conformidad con el artículo 211 del CGD y de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído”.

La decisión es clara al advertir que, por cuenta del artículo publicado en SEMANA, “el primero de agosto de 2026, titulada Exclusivo: Angie Rodríguez reveló el plan del gobierno Petro para que exjefes paramilitares acusaran a Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras en medio de la campaña presidencial”, se abre esta investigación disciplinaria.

En esa publicación, quedó claro cómo Rodríguez denunció que “el plan giraba en torno a una orden del presidente Gustavo Petro y del ministro de Interior, Armando Benedetti, de hacer un gran evento con los principales jefes paramilitares en Valledupar, supuestamente para darle cierre al Pacto de Ratito. En realidad, de acuerdo con su versión, se trataba de un plan para vincular a De La Espriella, Uribe y Vargas Lleras con los paramilitares, justo en medio de la campaña presidencial”.

La Procuraduría también retomó el video del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso en el que reconoció que, desde el gobierno del expresidente Gustavo Petro, pretendieron presionarlos con la excusa de darle cierre al proceso de paz con las autodefensas, para señalar a los tres dirigentes que son claros antagonistas del progresismo.

Hay pistas clave del interés del gobierno Petro por enlodar a quienes en ese momento eran sus rivales en elecciones y esto no pasó por alto en la Procuraduría, por eso, entre los hallazgos presentados está la decisión dar el estatus de “gestores de paz” a los exjefes paramilitares.

La Resolución 327, con la que se le dio ese estatus a exparas, también contemplaba, en su artículo 5, la creación del Comité Técnico para el cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social con exmiembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia, de la que, casualmente, formaban parte el minInterior, la directora del Dapre y el comisionado de paz.

El Diálogo Social que se estableció con los exjefes paramilitares en Valledupar, en plena campaña electoral, se planteaba como un cierre del Pacto de Ralito. Sin embargo, según Angie Rodríguez, la intención era enlodar a políticos de oposición y afectar la aspiración de Abelardo De La Espriella. Foto: MinInterior.

“Presuntamente, en el marco de los diálogos sociales, conforme lo previsto en la citada resolución, los entonces funcionarios del gobierno, Armando Benedetti y Angie Rodríguez, en su condición de ministro del Interior y directora del Dapre, integrantes del citado Comité, (…) habrían conocido y participado de un presunto plan para que en medio de la campaña presidencial, exjefes paramilitares acusaran a Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras, de tener relación con grupos paramilitares”, se lee en la apertura de investigación.

Esta situación, agrega la Procuraduría, se habría dado en el marco de la Mesa de Diálogo Social Paz Total, llevada a cabo con los exjefes paramilitares en la ciudad de Valledupar en el mes de octubre del año 2025.

Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Armando Benedetti. Foto: SEMANA

La Procuraduría, en su decisión, también ordenó una inspección en el Dapre para recaudar información sobre el Comité Técnico para el Cierre de la Mesa Técnica de Diálogo Social con exmiembros de las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia.

También pidió como prueba: “Respecto de la reunión que tuvo lugar en el mes de octubre de 2025, aportar registro de asistentes, grabaciones, informes y demás información sobre su ocurrencia”.

En esta investigación serán citados a declarar los principales protagonistas de este plan en el que, según lo revelado por Rodríguez, participaron, estuvieron de acuerdo y hasta se hicieron presentes en Valledupar: Jorge Lemus, quien se desempeñó como director de la DNI; Hollman Morris, exdirector de RTVC; y Otty Patiño, ex alto comisionado para la paz.