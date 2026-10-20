Cartagena tendrá tres días cívicos en noviembre: ¿quienes tendrán descanso?

Cartagena se prepara para celebrar uno de los acontecimientos más importantes de su historia.

La Alcaldía Distrital declaró los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2026 como jornadas cívicas para que los ciudadanos puedan participar en las Fiestas de Independencia, que este año conmemoran 215 años.

La decisión quedó establecida en el Decreto 0478, expedido el 19 de octubre por la administración del alcalde Dumek Turbay Paz.

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¿Cuáles son los tres días cívicos en Cartagena?

Las fechas establecidas por la Alcaldía son las siguientes:

Miércoles 11 de noviembre

Día central de la conmemoración de la Independencia de Cartagena.

Jueves 12 de noviembre

Segunda jornada cívica para disfrutar de las festividades.

Viernes 13 de noviembre

Tercera jornada contemplada en el decreto distrital.

Fiestas de la Independencia en Cartagena Foto: cortesía

¿Quiénes tendrán descanso durante las jornadas cívicas?

La disposición establece que los servidores públicos del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena no tendrán actividades laborales durante los tres días declarados cívicos.

Sin embargo, la medida contempla excepciones. Las entidades, instituciones y organismos distritales que deban garantizar servicios cuya atención sea inaplazable para los habitantes deberán continuar con sus funciones.

Entre ellas están los servicios públicos esenciales y las actividades indispensables de la Alcaldía Mayor.

Es importante tener en cuenta que el decreto se refiere a los servidores públicos del Distrito.

La declaración de días cívicos no significa, por sí sola, que todas las empresas privadas deban suspender sus actividades ni que se trate de tres festivos nacionales.

Fiestas de la Independencia en Cartagena Foto: cortesía

Cartagena conmemora 215 años de Independencia

La decisión se tomó en el marco de las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre, que en 2026 cumplen 215 años y tienen como lema ¡La Fiesta que nos Une!.

La administración distrital invitó a los ciudadanos a participar en los eventos públicos incluidos en la agenda cultural de la celebración, cuya programación está vinculada al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC).

El objetivo de la medida es facilitar que los cartageneros se integren a las actividades de una de las celebraciones tradicionales más importantes de la ciudad.

El decreto comenzó a regir desde su publicación, el 19 de octubre de 2026.

Para quienes viven en Cartagena o planean visitarla en noviembre, las fechas clave son el 11, 12 y 13 de ese mes, aunque la programación festiva puede incluir actividades adicionales en otras jornadas.