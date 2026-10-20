Bogotá ofrece curso gratis para conductores de moto: estas son las personas que pueden inscribirse

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha anunciado unos nuevos cursos de conducción para motociclistas en la capital de Colombia.

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El objetivo del Distrito es ofrecer un espacio para fortalecer a los conductores en sus técnicas de conducción, normatividad y seguridad vial, especialmente para los motociclistas que recorren las calles de la ciudad.

Esta jornada está dirigida exclusivamente a mujeres que conducen una motocicleta y se llevará a cabo el próximo sábado 24 de octubre de 2026 en la Bahía Salón Comunal de Villa del Río (Calle 55 A sur con carrera 67).

El horario para la capacitación transcurrirá entre las 7:30 a. m. y las 12:00 m.

Las mujeres interesadas en participar en la jornada deben completar el proceso de inscripción que comparte la Secretaría de Movilidad en sus cuentas oficiales. La jornada de conducción es gratuita.

Además de completar la inscripción, las asistentes tienen que llevar su moto y la licencia de conducción, ya que son vitales para participar en las actividades previstas.

Durante este curso, se llevarán a cabo cinco ejes de aprendizaje, cada uno de ellos relacionado con la conducción responsable. Dentro de ellos se encuentra el análisis de la siniestralidad vial, las normas de tránsito y sus sanciones y el uso adecuado del casco y otros elementos de protección personal.

En la jornada también se estudiarán los factores de riesgo que pueden presentarse durante recorridos, maniobras peligrosas y técnicas de conducción preventiva. Durante la capacitación se incluirán orientaciones acerca de los sistemas de seguridad de las motocicletas y las revisiones básicas que hay que realizar previo a comenzar un viaje.

Seguridad vial para motos en Bogotá

De acuerdo con los registros mostrados del Sistema de Información Geográfico de Accidentes de Tránsito (SIGAT), durante el primer semestre del año 2026, un total de 4.942 motociclistas estuvieron involucrados en un siniestro vial en la capital, siendo estos los principales afectados.

La Alcaldía Mayor de Bogotá ha estado implementando alternativas que no solamente mejoren la movilidad, sino que ayuden a reducir más casos de accidente en los que estén involucrados estos actores viales.

Uno de los más recientes fue el anuncio de un nuevo programa de pedagogía vial para motociclistas, coordinado entre la Secretaría Distrital de Movilidad y el concejal de Bogotá, Julian “Fuchi”.

@maferoc4 Las diferencias no nos alejan del verdadero propósito: que todos lleguemos seguros a casa. 🏍️ Iniciamos Multiplicadores de Seguridad Vial, una iniciativa que nace del diálogo con motociclistas para formarlos y que sean ellos mismos quienes repliquen lo aprendido con otros. Gracias al concejal @FuchiConcejalOficial ♬ epic rock hip hop(1655509) - Jasper Lab

Este programa está diseñado para que los motores se encuentren en un espacio de diálogo en donde se promueven mensajes de prevención y seguridad para los demás conductores que transitan con sus motos las calles de Bogotá.

“Lo más importante es poder tener esos espacios de participación y escuchar también a los moteros para que eso sea una realidad”, comentó el concejal.