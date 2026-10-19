Tres personas mueren en un violento accidente de tránsito en la vía Palmaseca - El Cerrito

Una grave tragedia vial sacudió las carreteras del departamento del Valle del Cauca en la noche de este lunes 19 de octubre. El aparatoso siniestro tuvo lugar en el corredor que comunica al corregimiento de Palmaseca con el distrito de Rozo, a la altura del municipio de Palmira, sobre la vía que conduce hacia El Cerrito.

Tres personas muertas y una más gravemente herida dejó un aparatoso accidente registrado en la vía entre Palmaseca y El Cerrito.

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Según los primeros reportes entregados por los organismos de emergencia que atendieron la situación, el hecho obedeció a una colisión violenta en la que se vieron comprometidos un automóvil particular y al menos dos motocicletas.

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La extrema violencia del impacto provocó la muerte instantánea de tres de los ocupantes en el sitio de los hechos y dejó paralizada la circulación de vehículos por este importante eje vial intermunicipal.

En el accidente resultaron involucrados un vehículo y dos motocicletas en la noche de este lunes 19 de octubre.

Atención de socorro e investigación del siniestro

Minutos después de reportado el choque, al lugar se desplazaron varias tripulaciones de los Bomberos Voluntarios y agentes de las autoridades de tránsito de Palmira.

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Las unidades acordonaron el perímetro de la emergencia para resguardar la escena, mientras brindaban primeros auxilios a la única persona sobreviviente. La persona herida fue remitida de urgencia a una clínica en Cali mientras los Bomberos Voluntarios y autoridades trabajan en la zona.

Asimismo, personal judicial y de criminalística adelantó las diligencias de inspección técnica al lugar y el levantamiento de los cuerpos de las víctimas mortales, cuya identidad se encuentra en proceso de verificación oficial.

Por su parte, la Secretaría de Movilidad local inició las revisiones correspondientes para establecer las causas exactas, hipótesis y responsabilidades del accidente que enluta nuevamente a las familias de la región vallecaucana.