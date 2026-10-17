Anuncian millonaria recompensa por información sobre responsables del atentado contra el exalcalde de Jamundí

El ataque armado que se registró este viernes, 16 de octubre, contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez ha generado un rechazo generalizado en diferentes sectores del país.

Presidente Abelardo De La Espriella rechazó atentado contra el exalcalde de Jamundí y asesinato de su escolta

La noticia ha generado en las últimas horas una serie de reacciones entre distintos sectores políticos de la vida nacional y regional, dada la visibilidad de Andrés Felipe Ramírez en el departamento del Valle del Cauca.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue una de las que se pronunció sobre los hechos y anunció medidas por parte del departamento para avanzar en las investigaciones.

“En el Valle del Cauca no vamos a tolerar que la criminalidad pretenda imponerse”, sentenció la gobernadora, quien rechazó “con absoluta contundencia” el atentado criminal contra el exalcalde de Jamundí.

Dilian Francisca Toro también condenó el asesinato del escolta de la UNP Felipe López y envió un mensaje de solidaridad a la familia y a la institución por la pérdida del funcionario.

“He solicitado a la Fiscalía General y a la Sijín de la Policía Nacional conformar un equipo especializado de alto nivel para esclarecer este crimen y llevar a los responsables ante la justicia”, señaló Toro.

Además, anunció que desde la entidad se dispuso de una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del ataque en el barrio Esmeralda, de Jamundí.

Andrés Ramírez, exalcalde de Jamundí, Valle, reaccionó tras atentado en el que murió su escolta

“Que quede claro: no nos van a intimidar, no vamos a retroceder ni a ceder un milímetro ante los violentos. En el Valle, la ley y la autoridad se hacen respetar”, concluyó la gobernadora Dilia Francisca Toro.

Desde el municipio de Jamundí también se anunciaron medidas tras los hechos ocurridos en la noche del viernes, y se destacó que, una vez ocurrido el atentado, se realizó un despliegue institucional en coordinación con la fuerza pública, la Alcaldía y la Gobernación del Valle.

“Ya la Policía Judicial tiene algunos videos e información relevante recopilada de los hechos para avanzar en la investigación”, indicaron desde la Alcaldía de Jamundí, que también anunció las decisiones que se tomaron tras la realización de un consejo de seguridad.

La administración municipal anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos, que se suma a los 100 millones de pesos aprobados por la Gobernación del Valle del Cauca para obtener información relevante que permita dar con los autores materiales e intelectuales de este hecho.