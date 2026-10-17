Expresidente de la Cámara Julián López arremete contra el modelo de seguridad del Valle tras atentado a exalcalde de Jamundí

El exrepresentante a la Cámara por el Valle del Cauca y expresidente de la corporación, Julián López, criticó al gobierno departamental tras el atentado sicarial perpetrado en la noche del viernes 16 de octubre contra el exalcalde de Jamundí Andrés Felipe Ramírez.

Andrés Ramírez, exalcalde de Jamundí, Valle, reaccionó tras atentado en el que murió su escolta

En el ataque armado, ocurrido sobre las 9:20 de la noche en el barrio Esmeralda de Jamundí, el escolta del exalcalde Felipe López murió tras intentar repeler el ataque de los sicarios.

De acuerdo con la información de las autoridades, el político se encontraba en un negocio familiar cuando fue abordado por dos personas que se movilizaban en motocicleta y arremetieron con disparos.

La noticia generó consternación en la dirigencia política nacional y regional, dada la visibilidad de Andrés Felipe Ramírez en el departamento del Valle del Cauca, donde trabajaba con Duvalier Sánchez y Julián López.

El expresidente de la Cámara calificó la situación como el reflejo de un “modelo de seguridad que fracasó” y advirtió que hacer oposición en el occidente del país se convirtió en una actividad mortal.

En un pronunciamiento en redes sociales, López repudió el ataque y arremetió directamente contra la política que, según él, rige en el Valle del Cauca desde hace más de una década.

“Hace más de una década que el mismo grupo político gobierna el departamento. No es mala suerte: es un modelo de seguridad que fracasó”, señaló el excongresista, al tiempo que resaltó que “hoy, en el Valle, hacer oposición es un riesgo. Lo es para Andrés Felipe, para Duvalier y para quienes, como yo, no nos callamos”.

Rodrigo Lara condena atentado contra exalcalde de Jamundí y anuncia refuerzo al esquema de seguridad por parte de la UNP

El exrepresentante señaló la brecha entre el millonario recaudo fiscal y el deterioro del orden público. Según detalló, los vallecaucanos han aportado más de 200.000 millones de pesos mediante la tasa de seguridad cobrada en los recibos de energía. En ese contexto, López cuestionó públicamente la gestión de estos fondos: “¿Dónde está la plata? ¿Dónde están los resultados?”.

Para sustentar su postura, el excongresista expuso cifras de la Policía Nacional y del Observatorio del Delito del Valle. Subrayó que la región acumula 24.728 homicidios entre 2016 y septiembre de 2026, un promedio superior a seis asesinatos diarios.

Asimismo, comparó las cifras de la última década y afirmó que la delincuencia se desbordó: la extorsión se disparó un 112 %, el hurto a personas aumentó un 136 % y los actos de terrorismo se triplicaron: pasaron de 8 a 27 casos anuales.

La reacción de López se centró en denunciar el desamparo institucional que sufren los líderes en el departamento. Al manifestar su total solidaridad con Ramírez y con el senador Duvalier Sánchez, quien también estuvo expuesto, López formuló una exigencia urgente a los organismos judiciales.

“Exijo una investigación inmediata y protección para quienes hacemos oposición”, concluyó. Además, denunció que las amenazas en redes contra su círculo son constantes y que no se quedarán callados frente al recrudecimiento de la violencia política.