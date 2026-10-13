Disidencias atacan con drones y explosivos subestación de la Policía en Potrerito, Valle del Cauca

El panorama de orden público en el Valle del Cauca no es el mejor. Este martes, 13 de octubre, las disidencias de las Farc atacaron con drones cargados de explosivos una subestación de la Policía Nacional situada en Potrerito, en el municipio de Jamundí.

De acuerdo con la información que se ha conocido, estos terroristas se encuentran desplegados en esta zona del país, mientras que las Fuerzas Militares, junto con la Policía Nacional, avanzan con la ofensiva contra este grupo armado.

Combates contra las disidencias de las Farc en el departamento del Cauca. Foto: Captura de pantalla

De igual manera, se informaron al menos cuatro fuertes detonaciones en la instalación policial. No hay reporte oficial de lo que está sucediendo en este punto del Valle del Cauca. Se espera que las autoridades puedan entregar mayores detalles de este caso de violencia contra los integrantes de la Fuerza Pública.

Este no ha sido el único atentado terrorista en el día de hoy, pues en la mañana de este 13 de octubre integrantes de las disidencias de las Farc atacaron a miembros de la Policía Nacional en el casco urbano de Silvia, Cauca.

SEMANA conoció que Fuerzas Militares apoyaron la respuesta contra estos terroristas, que pretenden imponer el miedo en este territorio caucano.

“Hay maniobras militares en desarrollo con el fin de apoyar a la Policía Nacional en medio de esta escalada de violencia de las disidencias de las Farc. El trabajo se está haciendo de manera conjunta tras la orden presidencial”, explicó una fuente militar.

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En varios videos conocidos por medio de las redes sociales, se logra ver la magnitud de este nuevo hecho de violencia contra los integrantes de la Fuerza Pública en esa zona de Colombia. El Ejército Nacional y la Policía mantienen la ofensiva para enfrentar los grupos armados ilegales en varias regiones del país.