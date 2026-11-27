Hay consternación en el municipio de Cerrito, Valle, luego del enfrentamiento a fusil que se dio en la tarde de este viernes, 27 de noviembre, en un sector conocido como Teatrino.

Según las primeras versiones, dos hombres con armas de largo alcance convirtieron ese sector del barrio La Merced en un campo de batalla.

El tiroteo provocó la muerte de uno de ellos y heridas graves al otro, que fue trasladado a un centro asistencial, donde es atendido.

Sin embargo, la Policía del Valle confirmó que hay otro muerto y otro herido.

Parque principal de El Cerrito, Valle del Cauca Foto: Cortesía - Alcaldía de El Cerrito - Valle

En el pueblo se habla de que la víctima mortal es Adriano Solís, un adulto mayor que pasaba por el lugar y terminó herido gravemente por una bala perdida.

El otro herido, de quien se desconoce su identidad, también estaría siendo atendido en un centro médico.

Aunque aún no se conoce a qué grupo pertenecían los delincuentes, se sabe que en esa zona del Valle, a 45 kilómetros de Cali, hace presencia la estructura Adán Izquierdo, de las disidencias de las Farc al mando de alias Iván Mordisco.

De hecho, el ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, dio a conocer el primero de noviembre sobre un golpe asestado a esa estructura.

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“¡Otro golpe contundente contra el narcoterrorismo! En El Cerrito, Valle del Cauca, nuestro Ejército de Colombia y Fuerza Aérea capturaron a alias ‘JJ’, cabecilla de la Compañía Eiber González, del grupo criminal ‘Adán Izquierdo’, además de lograr un neutralizado, tres capturados y la incautación de abundante armamento y explosivos para drones", escribió el Ministro.

“¡Felicitaciones a nuestros héroes de la Fuerza Pública por esta operación! Seguiremos golpeando sin descanso a quienes extorsionan, amenazan y someten a nuestras comunidades. En la Patria Milagro no habrá refugio, tregua ni concesiones para los criminales", añadió.

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Desde 2024, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el avanza de esa estructura armada ilegal en El Cerrito y otros cinco municipios: Buga, San Pedro, Ginebra, Guacarí y Palmira.

“Los seis municipios, al estar ubicados en la cordillera Central, son un corredor de movilidad histórico para las estructuras armadas ilegales que pretenden comunicación entre los departamentos del Cauca, Valle del Cauca y Tolima, conectándose por el páramo de Las Hermosas”, señaló ese órgano de control.