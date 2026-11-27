La compra de café producido en el Valle del Cauca se convirtió en una de las apuestas de las autoridades para respaldar a las familias que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. A través de una estrategia de recuperación del sector, la Gobernación y el Comité Departamental de Cafeteros proyectan alcanzar una inversión conjunta acumulada de $7.140 millones.

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La iniciativa, liderada por la gobernadora Dilian Francisca Toro, está dirigida a los productores de 39 municipios que sufrieron afectaciones por el movimiento sísmico. De acuerdo con el balance preliminar, la emergencia dejó 1.957 predios afectados y 1.903 caficultores damnificados.

Los recursos forman parte de un trabajo conjunto al que las dos entidades ya habían destinado $4.600 millones durante 2024 y 2025, mediante dos convenios.

Para este año se plantea sumar otros $2.540 millones, distribuidos en $2.000 millones de la administración departamental y $540 millones de contrapartida del Comité de Cafeteros. Con estos aportes, el monto acumulado alcanzaría los $7.140 millones, de los cuales $6.000 millones provendrían de la Gobernación.

El Valle del Cauca fue una de las regiones más afectadas por el sismo. Foto: Jorge Orozco / El País

El plan contempla diferentes mecanismos para que los productores puedan retomar sus actividades y mejorar las condiciones de sus cultivos. Entre las medidas se encuentra la entrega de 4.573 bultos de fertilizantes, con los que se busca fortalecer 381 hectáreas y beneficiar a 592 caficultores.

También se proyecta intervenir la infraestructura utilizada durante el proceso de producción, mediante la adecuación de 560 marquesinas y la recuperación de las cubiertas de 240 beneficiaderos. A esto se suma la entrega de equipos para 25 micronúcleos y una microcentral, destinados a fortalecer los esquemas colectivos de beneficio del café.

Como parte de las acciones para impulsar la comercialización y abrir nuevas oportunidades de negocio, Tuluá recibirá Expomujeres ValleCafé 2026, evento que se desarrollará del 27 al 29 de noviembre en el Supercentro Tuluá, durante la celebración de los 29 años del establecimiento.

La feria contará con más de 6.000 libras de café especial procedente de las cordilleras Central y Occidental. Los asistentes podrán conocer distintas variedades de café cultivadas por mujeres y familias productoras, así como diferentes métodos de procesamiento: lavado, honey y natural.

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El viernes 27 se realizará una jornada académica sobre bioeconomía, aprovechamiento de subproductos y transformación del café desde su origen. El sábado 28 y el domingo 29 habrá muestras comerciales, ruedas de negocios, demostraciones de barismo y experiencias sensoriales.

Con el mensaje “¡El Valle lo reconstruimos juntos, comprando café vallecaucano!“, la Gobernación convocó a ciudadanos, empresarios e instituciones a participar en esta compratón, con la que busca contribuir a la recuperación económica del campo y respaldar los emprendimientos de las mujeres rurales.