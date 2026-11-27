El nuevo modelo de expedición de pasaportes en Colombia enfrenta cuestionamientos por la falta de documentos que permitan comprobar sus condiciones de seguridad y funcionamiento.

La Imprenta Nacional no encontró pruebas suficientes para acreditar que el nuevo pasaporte es tan seguro como el anterior.

El informe fue presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

No hay estudios suficientes para comparar la seguridad

Uno de los principales hallazgos está relacionado con las características de seguridad del documento.

El gerente de la Imprenta Nacional, Hitler Rouseau Chaverra Ovalle, señaló que la revisión de la documentación disponible no permitió encontrar estudios comparativos que demuestren que el nuevo pasaporte iguala o supera los niveles de protección del modelo anterior, a cargo de Thomas Greg & Sons.

Tampoco identificó pruebas de laboratorio, informes periciales ni certificaciones independientes que respalden esa comparación.

Entre los aspectos pendientes de acreditación está la seguridad de la página híbrida, elaborada con papel y policarbonato laminado, frente a una página fabricada completamente en policarbonato.

La advertencia debe entenderse en su justa dimensión: el informe no concluye que los pasaportes sean inseguros ni que hayan sido vulnerados.

Señala que la entidad no encontró los soportes técnicos necesarios para demostrar que el nuevo documento ofrece las garantías anunciadas.

El nuevo modelo de pasaportes está bajo revisión por los vacíos que advierte la Imprenta Nacional. Foto: Cancillería.

Vacíos en la trazabilidad y el control

La nueva gerencia también advirtió que no encontró documentación suficiente para reconstruir y verificar el recorrido de las libretas, desde su fabricación en el exterior hasta su disponibilidad o destrucción en Colombia.

A esto se suman vacíos en los registros de control de calidad, los reportes de libretas no conformes, el material rechazado o destruido y las pruebas de resistencia y durabilidad del sustrato.

El informe también señala que faltan soportes para precisar la participación y las autorizaciones de terceros que intervienen en la operación, así como documentos que permitan comprobar la transferencia de tecnología a la Imprenta Nacional.

Entre ellos se mencionan manuales, diseños, software, códigos fuente y evaluaciones de las capacidades del personal.

Estos elementos son importantes para establecer qué controles tiene la entidad sobre la producción y cuánto depende de sus proveedores para mantener la operación.

La administración anterior aseguró, en un informe del 19 de octubre, que la primera fase estaba concluida y en funcionamiento, con más de 618.793 pasaportes personalizados al 25 de septiembre de 2026.

Sin embargo, la nueva gerencia no encontró el acta definitiva de cierre ni registros consolidados sobre fallas operativas y capacidad de producción.

Tampoco halló pruebas de que el modelo haya reducido los tiempos de producción, personalización, transporte, distribución y entrega frente al sistema anterior.

Esto deja dudas sobre los resultados del proyecto, su seguridad y los niveles de servicio alcanzados.

Pasaporte colombiano Foto: Getty Images

El informe llegó al Tribunal Administrativo

El documento fue presentado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, dentro de la acción popular relacionada con la implementación del nuevo modelo de pasaportes.

En ese proceso se ordenó la suspensión provisional de convenios vinculados al esquema, como medida cautelar mientras se revisan sus condiciones.

La decisión no significa que se haya declarado ilegal el modelo ni busca detener la expedición de pasaportes.

Las entidades deben garantizar la continuidad del servicio mientras avanza el proceso judicial.

Para los ciudadanos, el informe no implica que los pasaportes expedidos hayan perdido validez.

Su principal advertencia es que la nueva administración de la Imprenta Nacional no encontró documentación suficiente para acreditar aspectos esenciales de seguridad, trazabilidad y funcionamiento del modelo.